﻿ В Абхазии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб премьер республики. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Абхазии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб премьер республики

09.09.2018 11:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту гибели премьер-министра республики Геннадия Гагулии по статье 263 УК Абхазии (Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека), сообщили "Интерфаксу" в генеральной прокуратуре республики.

Пресс-служба МВД республики уточняет, что виновник аварии, "житель села Звандрипш Гудаутского района Хаджарат Тарсман, 1996 г. р. управлял автомобилем ВАЗ-2109 без водительского удостоверения и документов, подтверждающих право владения, распоряжения или пользования данным автотранспортным средством"; по результатам медицинского освидетельствования было также установлено, что он пребывал в состоянии наркотического опьянения.

Г.Гагулия погиб в результате ДТП на трассе "Псоу-Сухум" в районе с.Блабырхва в Гудаутском районе республики в 22:40 (мск) 8 сентября. Автомобиль премьера "Toyota Camry откинуло в кювет из-за столкновения с автомашиной ВАЗ-2109, двигавшейся с превышением скорости и выехавшей на встречную полосу.

Г.Гагулия в результате ДТП получил перелом основания черепа и скончался по дороге в больницу. У водителя и охранника премьера были небольшие травмы, после обследования они были отпущены врачами домой, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава республики Рустам Зантария.

Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию после официального визита руководителей республики в Сирийскую Арабскую Республику. В этом же кортеже ехал и президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Я сам был в колонне и был свидетелем ДТП. Это ДТП, а не теракт", - заявил ранее Р.Хаджимба "Интерфаксу".

"В результате ДТП погиб премьер Абхазии Г.Гагулия, который следовал в колонне в служебном автомобиле. Это огромное горе для всех нас", - отметил президент Абхазии.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту гибели премьер-министра республики Геннадия Гагулии по статье 263 УК Абхазии (Нарушение правил дорожного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сгноили в тюрьме? У «секс-тренера» Насти Рыбки, белоруса Алекса Лесли, в таиландском заключении обнаружились проблемы с сердцем и ногами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика