В Абхазии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб премьер республики

Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту гибели премьер-министра республики Геннадия Гагулии по статье 263 УК Абхазии (Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека), сообщили "Интерфаксу" в генеральной прокуратуре республики.

Пресс-служба МВД республики уточняет, что виновник аварии, "житель села Звандрипш Гудаутского района Хаджарат Тарсман, 1996 г. р. управлял автомобилем ВАЗ-2109 без водительского удостоверения и документов, подтверждающих право владения, распоряжения или пользования данным автотранспортным средством"; по результатам медицинского освидетельствования было также установлено, что он пребывал в состоянии наркотического опьянения.

Г.Гагулия погиб в результате ДТП на трассе "Псоу-Сухум" в районе с.Блабырхва в Гудаутском районе республики в 22:40 (мск) 8 сентября. Автомобиль премьера "Toyota Camry откинуло в кювет из-за столкновения с автомашиной ВАЗ-2109, двигавшейся с превышением скорости и выехавшей на встречную полосу.

Г.Гагулия в результате ДТП получил перелом основания черепа и скончался по дороге в больницу. У водителя и охранника премьера были небольшие травмы, после обследования они были отпущены врачами домой, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава республики Рустам Зантария.

Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию после официального визита руководителей республики в Сирийскую Арабскую Республику. В этом же кортеже ехал и президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Я сам был в колонне и был свидетелем ДТП. Это ДТП, а не теракт", - заявил ранее Р.Хаджимба "Интерфаксу".

"В результате ДТП погиб премьер Абхазии Г.Гагулия, который следовал в колонне в служебном автомобиле. Это огромное горе для всех нас", - отметил президент Абхазии.