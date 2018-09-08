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В Борисовском районе произошёл пожар в жилом доме. Хозяйке помогли выбраться сын и сосед
Новости Беларуси. Вечером 8 сентября загорелся дом в деревне Гливин Борисовского района.
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В момент возгорания дома в нём были муж и жена. 68-летний мужчина вышел наружу самостоятельно. Женщине помогли покинуть горящее здание сын, который живёт в той же деревне, и сосед. Гражданка не пострадала.
В результате произошедшего выгорела комната.
Причина пожара выясняется.
Летом 2018 года в Речице загорелся дом, жильцов которого спасли соседи.
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Новости Беларуси. Вечером 8 сентября загорелся дом в деревне Гливин Борисовского района. Как сообщает Минское ОУМЧС, когда спасатели прибыли к месту пожара, из...
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