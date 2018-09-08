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Разыскивается пропавший в Минске 33-летний житель агрогородка Лесной
Новости Беларуси. 7 сентября пропал житель агрогородка Лесной Минского района Каравай Игорь Сергеевич.
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Приметы мужчины: рост 180 см, нормального телосложения, серо-голубые глаза, тёмно-русые волосы, короткая стрижка.
Гражданин был одет в полосатую майку ярких цветов, комбинезон камуфляжного цвета, сланцы.
Пропавший разыскивается, если у вас есть о нём какая-либо информация, обратитесь по телефонам: (8033) 666-68-56, (8033) 666-60-33 либо 102.
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Новости Беларуси. 7 сентября пропал житель агрогородка Лесной Минского района Каравай Игорь Сергеевич. Как сообщает ПСО «Ангел», 33-летний мужчина проживает на...
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