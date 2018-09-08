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В лесу под Гродно обнаружено тело 27-летнего солдата с предсмертной запиской
Новости Беларуси. Вечером 8 сентября в лесу было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей Гродненского гарнизона.
Как
По предварительным данным, причина смерти носит личный характер, это доказывает предсмертная записка военнослужащего.
По факту гибели парня проводится проверка. Военное ведомство выражает соболезнования родственникам погибшего, а также готовность оказать помощь.
На неделе ЧП случилось в одной из воинских частей Слонимского гарнизона.
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Новости Беларуси. Вечером 8 сентября в лесу было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей Гродненского гарнизона. Как сообщает Минобороны, 5...
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