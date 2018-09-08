Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с 70-летием КНДР

пресс-служба белорусского руководителя. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с 70-летием со дня образования республики, сообщила в воскресеньебелорусского руководителя.





Северная Корея 9 сентября отмечает 70 лет со дня образования страны, этот день традиционно отмечается в стране как государственный праздник.





"Всемирная общественность внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг Корейского полуострова. Снижение напряжения и переход к диалогу были бы невозможны без Ваших усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе", — отметил Лукашенко в поздравительной телеграмме.

Глава государства пожелал северокорейскому лидеру здоровья, счастья, осуществления всех планов, направленных на процветание КНДР и благополучия граждан.