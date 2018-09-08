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Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с 70-летием КНДР
Белорусский президент отметил роль главы КНДР, направленную на укрепление мира в регионе.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с 70-летием со дня образования республики, сообщила в воскресенье
Северная Корея 9 сентября отмечает 70 лет со дня образования страны, этот день традиционно отмечается в стране как государственный праздник.
"Всемирная общественность внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг Корейского полуострова. Снижение напряжения и переход к диалогу были бы невозможны без Ваших усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе", — отметил Лукашенко в поздравительной телеграмме.
Глава государства пожелал северокорейскому лидеру здоровья, счастья, осуществления всех планов, направленных на процветание КНДР и благополучия граждан.
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Белорусский президент отметил роль главы КНДР, направленную на укрепление мира в регионе.
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