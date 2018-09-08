В российской колонии пытаются заставить Сенцова прекратить голодовку

По словам правозащитника, который посещал украинца в колонии 7 сентября, состояние украинского режиссера стабильное, хотя сотрудники российской колонии обеспокоены его здоровьем.





"Больше всего из-за здоровья Сенцова обеспокоена колония, ведь там считают, что он подходит к той ситуации, когда будут необратимые изменения. Его пытаются переломить, чтобы он прекратил голодовку. Ставят на то, что якобы политические доводы исчерпаны, и никому уже не интересно, что он голодает, поэтому это вроде как бессмысленно", – заявил адвокат.





Динзе отметил, что такое влияние скорее похоже "на монотонные уговоры, которые происходят каждый день", чем на давление.









Также сообщается, что Сенцов не собирается прекращать голодовку. Ему ставят капельницы, и он принимает питательную смесь.





По словам адвоката, политзаключенный Кремля выглядит так же, как и на последних фото в колонии, ранее РФ направила Украине.



