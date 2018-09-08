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В российской колонии пытаются заставить Сенцова прекратить голодовку
Сотрудники российской колонии города Лабытнанги пытаются заставить незаконно задержанного украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку, которая продолжается уже 119 дней. Об этом сообщает Общественное со ссылкой адвоката политзаключенный Дмитрия Динзе.
По словам правозащитника, который посещал украинца в колонии 7 сентября, состояние украинского режиссера стабильное, хотя сотрудники российской колонии обеспокоены его здоровьем.
"Больше всего из-за здоровья Сенцова обеспокоена колония, ведь там считают, что он подходит к той ситуации, когда будут необратимые изменения. Его пытаются переломить, чтобы он прекратил голодовку. Ставят на то, что якобы политические доводы исчерпаны, и никому уже не интересно, что он голодает, поэтому это вроде как бессмысленно", – заявил адвокат.
Динзе отметил, что такое влияние скорее похоже "на монотонные уговоры, которые происходят каждый день", чем на давление.
Также сообщается, что Сенцов не собирается прекращать голодовку. Ему ставят капельницы, и он принимает питательную смесь.
По словам адвоката, политзаключенный Кремля выглядит так же, как и на последних фото в колонии, ранее РФ направила Украине.
Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.
25 августа 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова до 20 лет строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.
Олег Сенцов 14 мая 2018 объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовку, однако прекратить протест отказывается.
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Сотрудники российской колонии города Лабытнанги пытаются заставить незаконно задержанного украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку, которая...
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