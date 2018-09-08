ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В российской колонии пытаются заставить Сенцова прекратить голодовку

09.09.2018 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сотрудники российской колонии города Лабытнанги пытаются заставить незаконно задержанного украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку, которая продолжается уже 119 дней. Об этом сообщает Общественное со ссылкой адвоката политзаключенный Дмитрия Динзе.

По словам правозащитника, который посещал украинца в колонии 7 сентября, состояние украинского режиссера стабильное, хотя сотрудники российской колонии обеспокоены его здоровьем.

"Больше всего из-за здоровья Сенцова обеспокоена колония, ведь там считают, что он подходит к той ситуации, когда будут необратимые изменения. Его пытаются переломить, чтобы он прекратил голодовку. Ставят на то, что якобы политические доводы исчерпаны, и никому уже не интересно, что он голодает, поэтому это вроде как бессмысленно", – заявил адвокат.

Динзе отметил, что такое влияние скорее похоже "на монотонные уговоры, которые происходят каждый день", чем на давление.


Также сообщается, что Сенцов не собирается прекращать голодовку. Ему ставят капельницы, и он принимает питательную смесь.

По словам адвоката, политзаключенный Кремля выглядит так же, как и на последних фото в колонии, ранее РФ направила Украине.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова до 20 лет строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовку, однако прекратить протест отказывается.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники российской колонии города Лабытнанги пытаются заставить незаконно задержанного украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку, которая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тело солдата с предсмертной запиской нашли в лесу под Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика