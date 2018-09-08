ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский полумарафон выиграл эфиопский бегун, белоруска Куделич стала второй

09.09.2018 13:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорусам не было равных в дистанции 10,5 километра, как среди мужчин, так и среди женщин.

Победителем на полной дистанции Минского полумарафона среди мужчин стал атлет из Эфиопии Абаба Негево Дегефа, передает Sputnik.



Бегун преодолел 21,5-километровый отрезок за один час, две минуты и 37 секунд. Вторым, в минуте от лидера, финишировал кениец Киптума Майо Кимайо. Третье место — у еще одного представителя Кении — Жоэля Маины Мванги, он уступил победителю 16 секунд.

Первой среди женщин стала также бегунья из Кении Шейла Еротич. Второй стала белоруска Светлана Куделич, отставшая от победительницы одну секунду. Третьей стала бегунья из Эфиопии Месерет Гебре Декебо.


Белорусы хорошо показали себя на "четвертьмарафонской" дистанции, завоевав первые три места как среди мужчин, так и среди женщин. Лучшим в 10,5-километровом забеге стал могилевчанин Юрий Каптеров (32 минуты и 6 секунд), второй — бегун из Житковичей Сергей Кравченя (32:28), третий — гомельчанин Илья Словенский (32:50). Первые два места у женщин — у гомельчанок Ольги Кравцовой (36:07) и Ирины Сомовой (36:27), третье место — у минчанки Татьяны Стефаненко (37:34).

Самый массовый забег полумарафона — 5,5-километровый — стартует у Дворца спорта в 12:30. Сегодняшний забег станет рекордным за всю историю проведения мероприятия в столице, в нем принимают участие в общей сложности порядка 35 тысяч любителей бега.


 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусам не было равных в дистанции 10,5 километра, как среди мужчин, так и среди женщин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хит сезона или повод похейтить: интернет шокирован "муравьиным" маникюром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика