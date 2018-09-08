Минский полумарафон выиграл эфиопский бегун, белоруска Куделич стала второй

Бегун преодолел 21,5-километровый отрезок за один час, две минуты и 37 секунд. Вторым, в минуте от лидера, финишировал кениец Киптума Майо Кимайо. Третье место — у еще одного представителя Кении — Жоэля Маины Мванги, он уступил победителю 16 секунд.

Первой среди женщин стала также бегунья из Кении Шейла Еротич. Второй стала белоруска Светлана Куделич, отставшая от победительницы одну секунду. Третьей стала бегунья из Эфиопии Месерет Гебре Декебо.









Белорусы хорошо показали себя на "четвертьмарафонской" дистанции, завоевав первые три места как среди мужчин, так и среди женщин. Лучшим в 10,5-километровом забеге стал могилевчанин Юрий Каптеров (32 минуты и 6 секунд), второй — бегун из Житковичей Сергей Кравченя (32:28), третий — гомельчанин Илья Словенский (32:50). Первые два места у женщин — у гомельчанок Ольги Кравцовой (36:07) и Ирины Сомовой (36:27), третье место — у минчанки Татьяны Стефаненко (37:34).





Самый массовый забег полумарафона — 5,5-километровый — стартует у Дворца спорта в 12:30. Сегодняшний забег станет рекордным за всю историю проведения мероприятия в столице, в нем принимают участие в общей сложности порядка 35 тысяч любителей бега.