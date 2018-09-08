"Спутник" . Мастера одного из салонов уже удивляли своих клиентов кофейными зернами под ногтями и "выращивали" бананы, однако теперь они вдохновились на большее и предложили поместить в ногти живых муравьев, передает









Процесс таков: на кончике накладного ногтя создается акриловая капсула, в которой находится муравей. Он "запечатывается" в капсуле и может свободно гулять по ней. Авторы идеи уверяют, что оставляют в капсуле крошечные отверстия, через которые насекомому поступает воздух.





Пользователи интернета, узнав о новой идее, разделились на два лагеря. Одни уверяют, что такой маникюр необычен и имеет право на существование, другие же отмечают, что наблюдать такую "красоту" не совсем приятно.