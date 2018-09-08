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Хит сезона или повод похейтить: интернет шокирован "муравьиным" маникюром

09.09.2018 13:00 — Разное | Партизан  
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Нейл-дизайнеры в своих фантазиях иногда заходят так далеко, что их творения кажутся больше пугающими, чем оригинальными. Смотрите на видео, какой дизайн ногтей предложили в Москве.

Мастера одного из салонов уже удивляли своих клиентов кофейными зернами под ногтями и "выращивали" бананы, однако теперь они вдохновились на большее и предложили поместить в ногти живых муравьев, передает "Спутник".


Процесс таков: на кончике накладного ногтя создается акриловая капсула, в которой находится муравей. Он "запечатывается" в капсуле и может свободно гулять по ней. Авторы идеи уверяют, что оставляют в капсуле крошечные отверстия, через которые насекомому поступает воздух.

Пользователи интернета, узнав о новой идее, разделились на два лагеря. Одни уверяют, что такой маникюр необычен и имеет право на существование, другие же отмечают, что наблюдать такую "красоту" не совсем приятно.

 
 
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Нейл-дизайнеры в своих фантазиях иногда заходят так далеко, что их творения кажутся больше пугающими, чем оригинальными. Смотрите на видео, какой дизайн ногтей...
 
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