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Хит сезона или повод похейтить: интернет шокирован "муравьиным" маникюром
Нейл-дизайнеры в своих фантазиях иногда заходят так далеко, что их творения кажутся больше пугающими, чем оригинальными. Смотрите на видео, какой дизайн ногтей предложили в Москве.
Мастера одного из салонов уже удивляли своих клиентов кофейными зернами под ногтями и "выращивали" бананы, однако теперь они вдохновились на большее и предложили поместить в ногти живых муравьев, передает
Процесс таков: на кончике накладного ногтя создается акриловая капсула, в которой находится муравей. Он "запечатывается" в капсуле и может свободно гулять по ней. Авторы идеи уверяют, что оставляют в капсуле крошечные отверстия, через которые насекомому поступает воздух.
Пользователи интернета, узнав о новой идее, разделились на два лагеря. Одни уверяют, что такой маникюр необычен и имеет право на существование, другие же отмечают, что наблюдать такую "красоту" не совсем приятно.
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Нейл-дизайнеры в своих фантазиях иногда заходят так далеко, что их творения кажутся больше пугающими, чем оригинальными. Смотрите на видео, какой дизайн ногтей...
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