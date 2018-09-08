Азаренко поддержала Серену Уильямс, обвинившую судью US Open в сексизме

Уильямс в финале престижного американского турнира уступила японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6. Судивший матч Карлос Рамос оштрафовал Уильямс за три нарушения правил, включая оскорбление судьи — она назвала арбитра "грабителем".





Американка в гневе обрушилась на судью, уверяя, что он никогда бы не сделал такого в отношении мужчины. Она заявила, что будет и дальше бороться за права женщин.





"Если бы это был мужской матч, ничего такого не произошло бы. Этого просто не случилось бы", — поддержала свою коллегу Азаренко в Twitter.





​Солидарность с Уильямс высказали и другие теннисистки, в частности, борец за права женщин и обладательница 12 турниров Большого шлема, американка Билли Джин Кинг.



