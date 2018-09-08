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Анна Дмитриева: я не отношусь к категории возмущенных поведением Серены людей. Судья нанес ей оскорбления своими решениями

09.09.2018 12:54 — Разное | Партизан  
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Известный телекомментатор, советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала поражение американки Серены Уильямс от японки Наоми Осаки со счетом 2:6, 4:6 в финале "US Open". Арбитр Карлос Рамос вынес Серене три предупреждения, что повлекло снятие с нее одного гейма.

"Я не отношусь к категории возмущенных поведением Серены людей. Уильямс была дико возбуждена и огорчена, что матч складывался так неудачно. В таком состоянии любое замечание дает вспышку, у нее это бывает. Удивлена, что судья так активно хотел продлить её раздражение. Муратоглу не сделал сверхподсказки: он всего лишь двумя руками показал Серене входить в корт. 

Карлос Рамос завёлся, так же как Серена. Она говорила ему не такие уж оскорбительные слова, а он своими решениями тоже наносил ей оскорбления. Арбитр снял с Серены очко, когда она разбила ракетку, сказав, что это второе замечание. За все время турнира ракетки ломались почти в каждом матче, но не помню, чтобы кого-то наказывали так же. Он поставил ее в положение обиженного человека. Вместо того чтобы заглушить раздражение, он его подогревал. Судья испортил весь финал, сняв с Серены гейм", — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом "Чемпионата".


 
 
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Известный телекомментатор, советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала поражение американки Серены Уильямс от японки Наоми Осаки со счетом 2:6, 4:6 в...
 
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