Премьер-министр Абхазии погиб в результате ДТП по вине наркомана

Правительственный кортеж, частью которого был и автомобиль президента Абхазии Рауля Хаджимбы, двигался из аэропорта Сочи в Абхазию после государственного визита в Сирию. Машина Гагулия попала в ДТП на отрезке дороги Псоу—Сухум. Пострадали также еще два человека: его водитель и охранник, оба госпитализированы.





За рулем машины, столкнувшейся с автомобилем премьера, был молодой житель Абхазии. Его автомобиль двигался по встречной полосе.





Как сообщил помощник генпрокурора Абхазии Даур Амичба, пишет РБК, водитель машины, которая врезалась в автомобиль премьер-министра, находился под воздействием наркотиков. Амичба отметил, что водитель житель абхазского села Звандрипш, и он ехал на автомобиле «ВАЗ-2109».





Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба заявила, что смерть Гагулия не связана с покушением или терактом, а является несчастным случаем.



