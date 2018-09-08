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Премьер-министр Абхазии погиб в результате ДТП по вине наркомана

09.09.2018 12:35 — Разное | Партизан  
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Около десяти вечера в субботу автомобиль абхазского премьера попал в ДТП. 70-летний Геннадий Гагулия получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу.

Правительственный кортеж, частью которого был и автомобиль президента Абхазии Рауля Хаджимбы, двигался из аэропорта Сочи в Абхазию после государственного визита в Сирию. Машина Гагулия попала в ДТП на отрезке дороги Псоу—Сухум. Пострадали также еще два человека: его водитель и охранник, оба госпитализированы.

За рулем машины, столкнувшейся с автомобилем премьера, был молодой житель Абхазии. Его автомобиль двигался по встречной полосе.

Как сообщил помощник генпрокурора Абхазии Даур Амичба, пишет РБК, водитель машины, которая врезалась в автомобиль премьер-министра, находился под воздействием наркотиков. Амичба отметил, что водитель житель абхазского села Звандрипш, и он ехал на автомобиле «ВАЗ-2109».

Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба заявила, что смерть Гагулия не связана с покушением или терактом, а является несчастным случаем.


 
 
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Около десяти вечера в субботу автомобиль абхазского премьера попал в ДТП. 70-летний Геннадий Гагулия получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу.
 
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