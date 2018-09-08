Какие дроны нужно регистрировать?Инструкция по использованию от Департамента по авиации

На сегодня в пользовании беларусов находится около трех тысяч дронов и все еще неясно, как и какие дроны использовать правильно, чтобы их не конфисковали. TUT.BY спросил в Департаменте по авиации, каким вообще видят будущее беспилотников белорусские авиационные власти. Рассказываем, что пояснили в инстанции.



Правилам быть



В Департаменте рассказали, что уже существует документ — концепция регулирования использования беспилотных летательных аппаратов в гражданской авиации. Этим летом его рассмотрели и приняли в Министерстве транспорта и коммуникаций. «У нас нет желания все запретить и закрыть. Наша цель — создать условия для развития беспилотной авиации в Беларуси, при безусловном обеспечении безопасности полетов.[…] Основная идея концепции — создать для людей понятные, простые законы пользования беспилотным летательным аппаратом», – говорит директор Департамента по авиации Артем Сикорский. И объясняет: разрабатывая концепцию, отталкивались от мирового опыта использования беспилотников и от подходов в первую очередь Международной организации гражданской авиации.



Классификация дронов уже тоже есть



Концепция делит беспилотные летательные аппараты на четыре класса:



• 1-й класс — до 500 грамм

• 2-й класс — от 500 грамм до 25 килограмм

• 3-й класс — от 25 килограмм до 150 килограмм

• 4-й класс — свыше 150 килограмм



Будет классификация и по типу управления:



• А-класс — ручной визуальный

• В-класс — ручной инструментальный

• С-класс — автономный



Куда не должны летать беларуские дроны



Дроны должны летать не выше чем на 100 метрах над землей. Кроме того, поднимать дрон в воздух можно только днем – и только один от одного человека. Нельзя пользоваться дроном в состоянии алкогольного опьянения и сильно чувстве усталости. И последнее – запрещается запускать дроны над «массовым скоплением людей», в 15-километровом периметре аэропорта, а также над крупными населенными пунктами.



Дроны не должны нарушать личную жизнь



«Основное правило — не выполнять полеты ближе 50 метров от жилых зданий и сооружений, чтобы не было соблазна влезть в частную жизнь. Предполагается, что Минск будет закрытой территорией для беспилотных летательных аппаратов. Но если вы захотите поснимать с дрона в Минске, вы должны будете получить разрешение от местного органа власти», – утверждают в Департаменте по авиации.



Какой дрон нужно регистрировать



«Беспилотников будет становиться все больше и больше. Чтобы всем этим «роем» управлять, нужна система. Разрешение на полет важно даже для самого оператора беспилотника, чтобы он понимал, в какой зоне полета разрешено летать, каким маршрутом, кто еще находится сейчас в воздушном пространстве. А, например, пилот в вертолете будет знать, что надо быть внимательней, потому что в этом районе может работать дрон. При этом система получения разрешений должна работать максимально оперативно», — объясняет Артем Сикорский.



Снимать красивую природу на высоте не больше 100 метров при визуальном контакте с беспилотником можно будет без разрешения. Полеты без необходимости получать разрешения можно ввести и для авиамоделистов, любителей на специальных площадках. То есть дрон, весом 500 грамм регистрировать не нужно. А вот дроны второго класса (весом от 500 грамм до 25 килограмм) собираются разграничить в зависимости от целей эксплуатации: коммерческой и некоммерческой. Чтобы использовать такой беспилотник в некоммерческих целях, нужно будет пройти онлайн-регистрацию, обучение Safety promotion и успешно сдать тест. Для коммерческих полетов внешний пилот после онлайн-обучения обязан получить сертификат внешнего пилота и разрешение на эксплуатацию беспилотника.



Чтобы запускать беспилотник третьего класса (от 25 килограмм до 150 килограм), нужно его зарегистрировать, пройти сертификацию, получить сертификат эксплуатанта, практически по тем же правилам, что и для пилотируемых воздушных судов. К полетам дронов четвертого класса (тяжелее 150 килограмм) будут предъявлять те же требования, что и к пилотируемым воздушным судам.



Зачем вообще регистрировать небольшие беспилотники?



«Для безопасности людей. Внешний пилот должен ответственно относиться к полету.

Ведь если беспилотник массой 500 граммов упадет — это уже может иметь последствия для человека или каких-то объектов», – считают в Департаменте



Когда заработают все эти правила



После того как разработают нормативные документы и согласуют их со всеми заинтересованными. В том числе с Министерством обороны, которое, по Воздушному кодексу, регулирует использование воздушного пространства в стране, заключают в Департаменте по авиации.