ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие дроны нужно регистрировать?Инструкция по использованию от Департамента по авиации

09.09.2018 12:53 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

На сегодня в пользовании беларусов находится около трех тысяч дронов и все еще неясно, как и какие дроны использовать правильно, чтобы их не конфисковали. TUT.BY спросил в Департаменте по авиации, каким вообще видят будущее беспилотников белорусские авиационные власти. Рассказываем, что пояснили в инстанции. 

Правилам быть 

В Департаменте рассказали, что уже существует документ — концепция регулирования использования беспилотных летательных аппаратов в гражданской авиации. Этим летом его рассмотрели и приняли в Министерстве транспорта и коммуникаций. «У нас нет желания все запретить и закрыть. Наша цель — создать условия для развития беспилотной авиации в Беларуси, при безусловном обеспечении безопасности полетов.[…] Основная идея концепции — создать для людей понятные, простые законы пользования беспилотным летательным аппаратом», – говорит директор Департамента по авиации Артем Сикорский. И объясняет: разрабатывая концепцию, отталкивались от мирового опыта использования беспилотников и от подходов в первую очередь Международной организации гражданской авиации.

Классификация дронов уже тоже есть 

Концепция делит беспилотные летательные аппараты на четыре класса: 

•    1-й класс — до 500 грамм
•    2-й класс — от 500 грамм до 25 килограмм
•    3-й класс — от 25 килограмм до 150 килограмм
•    4-й класс — свыше 150 килограмм 

Будет классификация и по типу управления: 

•    А-класс — ручной визуальный
•    В-класс — ручной инструментальный
•    С-класс — автономный

Куда не должны летать беларуские дроны 

Дроны должны летать не выше чем на 100 метрах над землей. Кроме того, поднимать дрон в воздух можно только днем – и только один от одного человека. Нельзя пользоваться дроном в состоянии алкогольного опьянения и сильно чувстве усталости. И последнее – запрещается запускать дроны над «массовым скоплением людей», в 15-километровом периметре аэропорта, а также над крупными населенными пунктами.

Дроны не должны нарушать личную жизнь 

«Основное правило — не выполнять полеты ближе 50 метров от жилых зданий и сооружений, чтобы не было соблазна влезть в частную жизнь. Предполагается, что Минск будет закрытой территорией для беспилотных летательных аппаратов. Но если вы захотите поснимать с дрона в Минске, вы должны будете получить разрешение от местного органа власти», – утверждают в Департаменте по авиации.

Какой дрон нужно регистрировать 

«Беспилотников будет становиться все больше и больше. Чтобы всем этим «роем» управлять, нужна система. Разрешение на полет важно даже для самого оператора беспилотника, чтобы он понимал, в какой зоне полета разрешено летать, каким маршрутом, кто еще находится сейчас в воздушном пространстве. А, например, пилот в вертолете будет знать, что надо быть внимательней, потому что в этом районе может работать дрон. При этом система получения разрешений должна работать максимально оперативно», — объясняет Артем Сикорский.

Снимать красивую природу на высоте не больше 100 метров при визуальном контакте с беспилотником можно будет без разрешения. Полеты без необходимости получать разрешения можно ввести и для авиамоделистов, любителей на специальных площадках. То есть дрон, весом 500 грамм регистрировать не нужно. А вот дроны второго класса (весом от 500 грамм до 25 килограмм) собираются разграничить в зависимости от целей эксплуатации: коммерческой и некоммерческой. Чтобы использовать такой беспилотник в некоммерческих целях, нужно будет пройти онлайн-регистрацию, обучение Safety promotion и успешно сдать тест. Для коммерческих полетов внешний пилот после онлайн-обучения обязан получить сертификат внешнего пилота и разрешение на эксплуатацию беспилотника. 

Чтобы запускать беспилотник третьего класса (от 25 килограмм до 150 килограм), нужно его зарегистрировать, пройти сертификацию, получить сертификат эксплуатанта, практически по тем же правилам, что и для пилотируемых воздушных судов. К полетам дронов четвертого класса (тяжелее 150 килограмм) будут предъявлять те же требования, что и к пилотируемым воздушным судам.

Зачем вообще регистрировать небольшие беспилотники?

«Для безопасности людей. Внешний пилот должен ответственно относиться к полету.

Ведь если беспилотник массой 500 граммов упадет — это уже может иметь последствия для человека или каких-то объектов», – считают в Департаменте 


Когда заработают все эти правила 

После того как разработают нормативные документы и согласуют их со всеми заинтересованными. В том числе с Министерством обороны, которое, по Воздушному кодексу, регулирует использование воздушного пространства в стране, заключают в Департаменте по авиации.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сегодня в пользовании беларусов находится около трех тысяч дронов и все еще неясно, как и какие дроны использовать правильно, чтобы их не конфисковали. TUT.BY...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разыскивается пропавший в Минске 33-летний житель агрогородка Лесной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика