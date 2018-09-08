Самый эпичный концерт в Лиде. Как прошел Lidbeer с «Ленинградом»

Вчера, 8 сентября, в Лиде гремел очередной беларуский Октоберфест – Lidbeer. Пот традиции центр города превратился в большой бар под открытым небом, где продавали пиво по 2,9 рубля и предлагали попробовать шашлык. А в лидском замке – театрально разыгрывали рыцарские турниры. Люди же выбирали либо лениво валяться на пледе под историческим памятником, либо – проводить пивной выходной шумно и в большой компании.



Вечером практически все гости плавно перешли с фудкорта к музыкальной сцене. Мы и раньше видели Lidbeer, но ни разу не слышали, чтобы его гости настолько мощно скандировали название группы – «Ленинград» порвал этот праздник. И маленькие дети, и люди в возрасте прыгали около сцены под «Лабутены» и, по просьбе Сергея Шнурова, махали руками под трек «Сиськи». Это был самый большой концерт за всю историю существования Лиды – переплюнуть успех группировки Шнура будет сложно. Смотрите, как это было в инстаграм.