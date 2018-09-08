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Самый эпичный концерт в Лиде. Как прошел Lidbeer с «Ленинградом»
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Вчера, 8 сентября, в Лиде гремел очередной беларуский Октоберфест – Lidbeer. Пот традиции центр города превратился в большой бар под открытым небом, где продавали пиво по 2,9 рубля и предлагали попробовать шашлык. А в лидском замке – театрально разыгрывали рыцарские турниры. Люди же выбирали либо лениво валяться на пледе под историческим памятником, либо – проводить пивной выходной шумно и в большой компании.
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