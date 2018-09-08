РПЦ грозит разрывом с Константинопольским патриархатом



mospat.ru

Представитель Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что ответным шагом РПЦ на предоставление автокефалии Украинской церкви может стать разрыв отношения с Константинопольским патриархатом.

Такие заявления он сделал в субботу в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РБК.



«Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви, конечно, эту автокефалию не признаем, и у нас не будет другого выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем», — сказал митрополит.



Он отметил, что Константинополь поступает вне рамок «канонического поля». «То есть вне правового поля православия», — пояснил он. «Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников», — сказал митрополит.



По его словам, средства церковной дипломатии себя исчерпали. Митрополит напомнил, что в конце августа в Стамбуле состоялась встреча патриархов, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл встречался с патриархом Константинопольским Варфоломеем. И, по словам митрополита Илариона, «внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа». «Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно», — сказал он.



Ранее в субботу Священный синод РПЦ сделал заявление, в котором раскритиковал действия патриарха Константинопольского Варфоломея. РПЦ увидела в​ них «грубейшее попрание церковных канонов» и заявила, что они «заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами», а также «создают реальную угрозу единству всего мирового православия». В заявлении сказано, что ответ данным действиям Московский патриархат даст в ближайшее время.



Причиной недовольства со стороны РПЦ стали планы Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, а также назначение патриархом Варфоломеем своих представителей на Украине.

