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Минский полумарафон пробежало рекордное количество людей, победили – африканцы

09.09.2018 14:16 — Разное | Ежедневник  
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Минский полумарафон пробежало рекордное количество людей, победили – африканцы

В Минском полумарафоне приняло участие 35 тыс. человек, что является рекордом для этого мероприятия.

Из них около 1 тыс. человек приехало из-за рубежа – из Вьетнама, Таиланда, Мексики, США, Японии и Австралии (всего около 50 стран).

Победителями забега и обладателями денежных призов стали у мужчин атлет из Эфиопии Абаба Негево Дегефа, у женщин – кенийка Шейла Еротич. Призовой фонд составил 50 тыс. долларов.

Многие участники бежали меньшие дистанции – 10 км и 5 км.

 
 
 
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В Минском полумарафоне приняло участие 35 тыс. человек, что является рекордом для этого мероприятия.
 
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