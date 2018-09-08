



В Минском полумарафоне приняло участие 35 тыс. человек, что является рекордом для этого мероприятия.

Из них около 1 тыс. человек приехало из-за рубежа – из Вьетнама, Таиланда, Мексики, США, Японии и Австралии (всего около 50 стран).

Победителями забега и обладателями денежных призов стали у мужчин атлет из Эфиопии Абаба Негево Дегефа, у женщин – кенийка Шейла Еротич. Призовой фонд составил 50 тыс. долларов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минский полумарафон пробежало рекордное количество людей, победили – африканцы В Минском полумарафоне приняло участие 35 тыс. человек, что является рекордом для этого мероприятия.

Многие участники бежали меньшие дистанции – 10 км и 5 км.