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«Твае гады, твае стагоддзі – на славу будучых вякоў» – пад такой назвай прайшла ўрачыстая частка святкавання 695-годдзя горада Ліды.
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Ліда святкавала 695-годдзе
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«Твае гады, твае стагоддзі – на славу будучых вякоў» – пад такой назвай прайшла ўрачыстая частка святкавання 695-годдзя горада Ліды.
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