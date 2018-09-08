Сбежавших из могилевского спецучилища подростков нашли на стройке в Москве

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбежавших из Могилевского государственного специального профессионально-технического училища №2 деревообработки подростков нашли на одной из строек в Москве, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

Выйти на след беглецов удалось при взаимодействии с коллегами из главного управления МВД России по Москве. Как сообщила начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома подполковник милиции Елена Пуцик, на стройку подростки устроились подсобными рабочими. Сейчас воспитанники переданы представителям могилевского спецучилища.

Трое несовершеннолетних учащихся 30 августа самовольно ушли с территории подросткового лагеря "Возрождение" при Могилевской епархии Мстиславского района. Они намеренно выехали на территорию России, скрываясь от сотрудников органов внутренних дел и уклоняясь от прохождения обучения в спецучреждении.-0-