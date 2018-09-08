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В Абхазии объявят траур в связи с гибелью премьера

09.09.2018 14:15 — Разное | Интерфакс  
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил на заседании Совбеза о том, в республике будет объявлен траур в связи с трагической гибелью премьер-министра Геннадия Гагулии, сообщает пресс-служба главы государства.

Р.Хаджимба провел в воскресенье в Сухуме экстренное заседание Совета безопасности республики в связи с гибелью премьер-министра.

"Будет объявлен траур. Мы должны с государственными почестями провести нашего погибшего друга, соратника, человека, который очень многое сделал для своей Родины, Геннадия Леонидовича Гагулию", - цитирует пресс-служба Р.Хаджимбу.

Пресс-секретарь главы республики Нала Авидзба сообщила "Интерфаксу", что Р.Хаджимба возглавил государственную комиссию по организации похорон Г.Гагулии.

Ранее на брифинге в воскресенье министр внутренних дел Гарри Аршба сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб глава правительства республики, по статье 263 УК Абхазии(Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека).

Он подтвердил, что ДТП произошло на 47-м километре трассы "Псоу -Сухум" в районе села Блабырхва Гудаутского района. По словам министра, водитель нарушил правила, не уступив дорогу правительственному кортежу.

"Житель с.Звандрипш 1996 г.р. Хаджарат Тарсман управлял автомашиной ВАЗ без водительского удостоверения, был в состоянии наркотического опьянения, и совершил столкновение с автомашиной, следовавшей в правительственном кортеже, где находился премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия", - сказал министр.

Как уточнил Г.Аршба, водитель был под воздействием наркотиков и не имел водительского удостоверения и документов на машину.

 
 
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил на заседании Совбеза о том, в республике будет объявлен траур в связи с трагической гибелью премьер-министра Геннадия...
 
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