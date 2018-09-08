В ДНР во вторник стартуют командно-штабные учения

Военные учения при участии 300 единиц техники и 4 тыс. личного состава начнутся в самопровозглашенной Донецкой народной республике 11 сентября, сообщил на брифинге замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В соответствии с планом подготовки подразделений Народной милиции ДНР на 2018 учебный год, с 11 сентября 2018 года на военных полигонах нашей республики спланировано проведение командно-штабного учения на местности. Это - плановое мероприятие, которое проводится в рамках подготовки соединений и частей Народной милиции", - сказал он.

По словам Э.Басурина всего в учениях примут участие более 4 000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники.

"Все учения будут происходить на расстояниях от линии соприкосновения, закрепленных в Минских соглашениях", - подчеркнул Э.Басурин.