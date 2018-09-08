Более 72 часов в статусе задержанного. Леонид Кулаков жалуется в прокуратуру

Жалоба касается событий, которые произошли после 24 августа - дня, когда активист был задержан во время акции солидарности с лидерами профсоюза РЭП возле Дома правосудия. После задержания Кулакова доставили в РУВД Московского района, а оттуда - в ЦИП на Окрестина, где он находился до суда в понедельник 27 августа.





Активист подсчитал, что с момента задержания (12.30 24 августа) и до начала судебного заседания (17.00 27 августа) прошло более 76 часов. При этом максимальный срок, который физическое лицо может находиться в статусе административно задержанного, согласно Процессуально-исполнительным кодексом об административном правонарушениях, составляет 72 часа.





Это грубое нарушение законодательства со стороны милиционеров и стало оснований для обращения Леонида Кулакова в прокуратуру.





Напомним, 24 августа, после объявления приговора по делу лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика у здания Дома правосудия, где проходил процесс, общественные активисты провели пикет в поддержку независимого профсоюза. Они развернули бело-красно-белые флаги, флаг профсоюза РЭП и «Европейской Беларуси».





Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с омоновцами, которые задержали активных пикетчиков. Вообще после суда по «делу профсоюзов» было задержано 11 человек.