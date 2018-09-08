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Серена Уильямс обвинила судью в сексизме, Азаренко ее поддержала
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Вчера, на финале US Open случился гендерный скандал. Рассказываем: Теннисистка Серена Уильямс уступила японке Наоми Осаке. При этом судья турнира Карлос Рамос оштрафовал Уильямс за нарушения правил: за то, что тренер давал ей подсказки, а еще – за то, что Серена назвала судью вором, когда он лишил ее очка,
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Вчера, на финале US Open случился гендерный скандал. Рассказываем: Теннисистка Серена Уильямс уступила японке Наоми Осаке. При этом судья турнира Карлос Рамос...
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