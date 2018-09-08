Вчера, на финале US Open случился гендерный скандал. Рассказываем: Теннисистка Серена Уильямс уступила японке Наоми Осаке. При этом судья турнира Карлос Рамос оштрафовал Уильямс за нарушения правил: за то, что тренер давал ей подсказки, а еще – за то, что Серена назвала судью вором, когда он лишил ее очка, пишет The Village Беларусь.



Последняя причина штрафа буквально вывела из себя Серену Уильямс: теннисистка обвинила судью в том, что он никогда не дал бы такое же замечание мужчине. «Мужчины обзывают других судей. Я борюсь за женские права и за равенство. То, что судья отнял у меня гейм после того, как я назвала его вором, похоже на сексизм» — прокомментировала Уильямс.



Беларуская теннисистка Виктория Азаренко высказала солидарность с Уильямс. «Если бы это был мужской матч, ничего такого не произошло бы. Этого просто не случилось бы», — написала Виктория у себя в Twitter.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Серена Уильямс обвинила судью в сексизме, Азаренко ее поддержала Вчера, на финале US Open случился гендерный скандал. Рассказываем: Теннисистка Серена Уильямс уступила японке Наоми Осаке. При этом судья турнира Карлос Рамос...