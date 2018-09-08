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21,5 километров за час. В минском полумарафоне победил эфиоп

09.09.2018 13:58 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 9 сентября, центр Минска перекрыли для машин – 35 тысяч человек бежали уже ежегодный минский полумарафон, который стал рекордным по количеству участников.  Победителем забега на полной дистанции среди мужчин стал атлет из Эфиопии Абаба Негево Дегефа, пишет Sputnik. С чем мы его и поздравляем. 

Эфиоп пробежал 21,5 километров за один час, две минуты и 37 секунд. Вторым финишировал кениец Киптума Майо Кимайо. Третье место занял тоже кениец – Жоэль Маин Мванги. 
Первой среди женщин стала также бегунья из Кении Шейла Еротич. Второй – белоруска Светлана Куделич, отставшая от победительницы одну секунду. Третьей – бегунья из Эфиопии Месерет Гебре Декебо.

Беларусы отметились в  «четвертьмарафонской» дистанции: завоевали три первых места и среди женщин, и среди мужчин. Лучшим в 10,5-километровом забеге стал могилевчанин Юрий Каптеров (32 минуты и 6 секунд), второй — бегун из Житковичей Сергей Кравченя (32:28), третий — гомельчанин Илья Словенский (32:50). Первые два места у женщин — у гомельчанок Ольги Кравцовой (36:07) и Ирины Сомовой (36:27), третье место — у минчанки Татьяны Стефаненко (37:34).

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 9 сентября, центр Минска перекрыли для машин – 35 тысяч человек бежали уже ежегодный минский полумарафон, который стал рекордным по количеству участников....
 
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