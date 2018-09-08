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21,5 километров за час. В минском полумарафоне победил эфиоп
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Сегодня, 9 сентября, центр Минска перекрыли для машин – 35 тысяч человек бежали уже ежегодный минский полумарафон, который стал рекордным по количеству участников. Победителем забега на полной дистанции среди мужчин стал атлет из Эфиопии Абаба Негево Дегефа,
Эфиоп пробежал 21,5 километров за один час, две минуты и 37 секунд. Вторым финишировал кениец Киптума Майо Кимайо. Третье место занял тоже кениец – Жоэль Маин Мванги.
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Сегодня, 9 сентября, центр Минска перекрыли для машин – 35 тысяч человек бежали уже ежегодный минский полумарафон, который стал рекордным по количеству участников....
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