Глава Alibaba отправится на пенсию



ozan.ru

Сооснователь и глава совета директоров китайской технологической корпорации Alibaba Джек Ма в понедельник, 10 сентября, уйдет в отставку.

Об этом сообщает Дело с ссылкой на Reuters.

По имеющимся данным, Ма останется в совете директоров корпорации. Кроме того, он и далее будет принимать участие в обучении менеджеров Alibaba. Но в основном после отставки Ма намерен заниматься филантропией в образовании.

Ма основал Alibaba в 1999 году вместе с 17 друзьями. Изначально компания позиционировалась как торговая площадка для малого и среднего бизнеса.

В 2003-2005 гг. Ма основал также компании Taobao (китайский аналог eBay), Alipay и Ali Mama.

Пять лет назад Джек Ма ушел с поста президента Alibaba, но продолжал возглавлять совет директоров.

The News York Times сообщила, что такое решение Ма вызвано тем, что в Китае испортилась деловая среда, а предприятия государства все чаще пытаются вмешаться в работу частного сектора. Ма останется в совете директоров компании и будет продолжать наставлять руководство компании.

В интервью изданию он сообщил, что его уход с поста руководителя компании станет "началом новой эры". После ухода с поста он намерен заниматься благотворительностью, а также финансированием образовательных проектов.

Alibaba пока не комментирует сообщения СМИ о грядущей отставке.

Весной этого года корпорация Ма и другая китайская компания, Tencent, впервые вошли в первую десятку рейтинга самых дорогих брендов по версии рекламного агентства WPP.