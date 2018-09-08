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Глава Alibaba отправится на пенсию
09.09.2018 15:30 — Разное | Ежедневник
ozan.ru
Сооснователь и глава совета директоров китайской технологической корпорации Alibaba Джек Ма в понедельник, 10 сентября, уйдет в отставку.
Об этом сообщает
По имеющимся данным, Ма останется в совете директоров корпорации. Кроме того, он и далее будет принимать участие в обучении менеджеров Alibaba. Но в основном после отставки Ма намерен заниматься филантропией в образовании.
Ма основал Alibaba в 1999 году вместе с 17 друзьями. Изначально компания позиционировалась как торговая площадка для малого и среднего бизнеса.
В 2003-2005 гг. Ма основал также компании Taobao (китайский аналог eBay), Alipay и Ali Mama.
Пять лет назад Джек Ма ушел с поста президента Alibaba, но продолжал возглавлять совет директоров.
The News York Times сообщила, что такое решение Ма вызвано тем, что в Китае испортилась деловая среда, а предприятия государства все чаще пытаются вмешаться в работу частного сектора. Ма останется в совете директоров компании и будет продолжать наставлять руководство компании.
В интервью изданию он сообщил, что его уход с поста руководителя компании станет "началом новой эры". После ухода с поста он намерен заниматься благотворительностью, а также финансированием образовательных проектов.
Alibaba пока не комментирует сообщения СМИ о грядущей отставке.
Весной этого года корпорация Ма и другая китайская компания, Tencent, впервые вошли в первую десятку рейтинга самых дорогих брендов по версии рекламного агентства WPP.
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Сооснователь и глава совета директоров китайской технологической корпорации Alibaba Джек Ма в понедельник, 10 сентября, уйдет в отставку.
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