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Трёх подростков, которые сбежали из могилёвского СПТУ, обнаружили на стройке в Москве

09.09.2018 16:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сбежавших 30 августа учащихся могилёвского СПТУ обнаружили на стройке в Москве. Несовершеннолетних вернули в спецучилище.  

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, во время проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители заметили, что след беглецов ведёт в Москву. Белорусские милиционеры попросили своих коллег из России помочь с поисками.  

8 сентября трёх подростков задержали на одной из московских строек, там парни устроились подсобными рабочими. После задержания несовершеннолетних передали работникам могилёвского СПТУ.  

В день своего побега учащиеся находились на территории подросткового лагеря «Возрождение» при Могилёвской епархии Мстиславского района. Оттуда подростки ушли и направились в Россию, чтобы скрыться от правоохранителей и уклониться от обучения в спецучреждении.  

 
 
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Новости Беларуси. Сбежавших 30 августа учащихся могилёвского СПТУ обнаружили на стройке в Москве. Несовершеннолетних вернули в спецучилище.   Как сообщает УВД...
 
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