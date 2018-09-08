|
Трёх подростков, которые сбежали из могилёвского СПТУ, обнаружили на стройке в Москве
Новости Беларуси. Сбежавших 30 августа учащихся могилёвского СПТУ обнаружили на стройке в Москве. Несовершеннолетних вернули в спецучилище.
Как
8 сентября трёх подростков задержали на одной из московских строек, там парни устроились подсобными рабочими. После задержания несовершеннолетних передали работникам могилёвского СПТУ.
В день своего побега учащиеся находились на территории подросткового лагеря «Возрождение» при Могилёвской епархии Мстиславского района. Оттуда подростки ушли и направились в Россию, чтобы скрыться от правоохранителей и уклониться от обучения в спецучреждении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сбежавших 30 августа учащихся могилёвского СПТУ обнаружили на стройке в Москве. Несовершеннолетних вернули в спецучилище. Как сообщает УВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)