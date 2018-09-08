|
Задать вопрос космонавтам в режиме онлайн: в Ратуше состоялся тематический открытый урок для школьников
Новости Беларуси. Космос ближе, чем кажется. В городской Ратуше состоялся открытый урок для белорусских школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Победителям городских и республиканских олимпиад по физике и астрономии выпала уникальная возможность: задать вопрос космонавтам в режиме онлайн. Основная цель открытого урока изучение звездного пространства и технологий будущего.
Екатерина Глинская, руководитель «Беларусь и космос»:
Максим Михайлюк, участник проекта «Беларусь и космос»:
Тема космоса в эти дни особенно актуальна. Уже 10 сентября в Минске стартует Международный конгресс Ассоциации космических полетов. В белорусскую столицу прибыли более 80 космонавтов и астронавтов из 17 стран. Самые масштабные делегации представляет Россия и США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задать вопрос космонавтам в режиме онлайн: в Ратуше состоялся тематический открытый урок для школьников
Новости Беларуси. Космос ближе, чем кажется. В городской Ратуше состоялся открытый урок для белорусских школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)