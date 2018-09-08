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Интересные впечатления гарантированы: в Минске с размахом празднуют День танкиста
Новости Беларуси. А в столичном парке Победы сегодня празднуют День танкиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, СТВ:
Здесь представлена экспозиция новейшей танковой техники, которая напоминает большую фотозону. Это буквально магнит для малышей которые мечтают примерить на себя образ танкиста. Совсем сокро обещают конкурс для юных танкистов на знание Т-72.
Кроме того, в реальности здесь встретятся поклонники знаменитой игры. Самая масштабная игровая зона в СНГ развернется здесь на 200 компьютеров. Пройдет финал игры День танкиста 2018. Можно будет пообщаться с разработчиками известной игры. По всему парку развернуты различные тематические зоны.
Самое интересное ожидается ближе к вечеру. Многочисленные концерты пройдут здесь: от выступлений военных оркестров до изевстных групп. Все это завершится праздничным салютом. Интересные впечатления гарантированы.
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Новости Беларуси. А в столичном парке Победы сегодня празднуют День танкиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018 году организаторы готовы принять...
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