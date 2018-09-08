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Интересные впечатления гарантированы: в Минске с размахом празднуют День танкиста

09.09.2018 16:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. А в столичном парке Победы сегодня празднуют День танкиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересные впечатления гарантированы: в Минске с размахом празднуют День танкиста
В 2018 году организаторы готовы принять на фестивале до ста тысяч гостей и тем самым обещают превзойти даже крупнейший американский игровой фест.

Интересные впечатления гарантированы: в Минске с размахом празднуют День танкиста

Яна Шипко, СТВ:
Все больше людей приходит в Парк Победы. Мы повстречали здесь уже династии танкистов, для которых этот праздник свой. Тот, кто служил в танковых войсках, может не только понастольгировать, но и поближе познакомиться друг с другом.

Здесь представлена экспозиция новейшей танковой техники, которая напоминает большую фотозону. Это буквально магнит для малышей которые мечтают примерить на себя образ танкиста. Совсем сокро обещают конкурс для юных танкистов на знание Т-72.

Интересные впечатления гарантированы: в Минске с размахом празднуют День танкиста

Кроме того, в реальности здесь встретятся поклонники знаменитой игры. Самая масштабная игровая зона в СНГ развернется здесь на 200 компьютеров. Пройдет финал игры День танкиста 2018. Можно будет пообщаться с разработчиками известной игры. По всему парку развернуты различные тематические зоны.

Интересные впечатления гарантированы: в Минске с размахом празднуют День танкиста

Самое интересное ожидается ближе к вечеру. Многочисленные концерты пройдут здесь: от выступлений военных оркестров до изевстных групп. Все это завершится праздничным салютом. Интересные впечатления гарантированы.

 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. А в столичном парке Победы сегодня празднуют День танкиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018 году организаторы готовы принять...
 
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