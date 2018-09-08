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«Я крайне довольна своим самочувствием и ощущениями». Минский полумарафон-2018 в 25 фотографиях участников
Новости Беларуси. 9 сентября в Минске прошёл марафон, участниками которого стали примерно 35 тысяч человек.
Бежать можно было на 21,1 км, на 10,55 км и на 5,5 км. Для этого нужно было предварительно зарегистрироваться. После забега счастливые марафонцы хвастаются своими достижениями в соцсетях.
«Мой первый марафон! Марафончик, я бы даже сказала. Очень классно поучаствовать в таком масштабном событии!»,
«Минский полумарафон 2018 – 1.47.00! Организация на высоте! Спасибо всем, кто участвовал в организации этого праздника!»,
«Спасибо, Минск»,
«4 месяца назад я поставил себе цель и выполнил её. Это было очень давно, 15 килограммов назад и абсолютно в другой жизни. Парень из стали»,
«Отличное окончание этого бегового сезона – 10км Минского полумарафона»,
«Мой второй марафон и мои первые 10,55 км. К слову, пробежала, я считаю, на отлично 01:05:42, для той, которая терпеть не могла бег. В этот раз, я учла недочёты с первого марафона, и я крайне довольна своим самочувствием и ощущениями! Слушать тренера: кайфануть! Что я и сделала! Конечно, погода сыграла огромную роль, лучшей атмосферы и не придумаешь! Эмоции не сравнить ни с чем. Стоять на старте, пробегать под падающее конфети, преодолевать дистанцию с многими позитивными людьми – такие ощущения сложно даже представить! Эти невероятные заряд и гордость за себя и за всех, кто рядом! P.S. Бежали ребята, жених и невеста, а у них сегодня свадьба. Молодцы!»,
«Полумарафон 9.09.2018. Дистанция 10,55км. Результат 55,07мин. В первый раз, как в первый класс. Это был мой первый полумарафон. Решение было спонтанное, поэтому выбрал среднюю дистанцию. Получилось довольно-таки неплохо. Адреналин зашкаливал, организация огонь, спасибо Минскому полумарафону. Не хватило, наверное, только музыки, поэтому лучше бежать со своей. Но музыканты на Площади Победы – молодцы, прям задали темп»,
«Пробежал, конечно, лучше, чем в прошлом году, но хотелось, конечно же, ещё лучше»,
«Марафон покорён. 10 км за 54 минуты»,
«Мой первый полумарафон 5.5 км»,
«С Вами случались неловкие моменты? Со мной – да! Например, сегодня. Я собиралась принять участие в забеге Минский полумарафон – 2018 на дистанции 5,5 км. И пропустила информацию о том, что я должна бежать в 12.00 мск. Вроде в прошлые разы мы начинали одновременно. Я поняла это, когда увидела отметку дистанции 7 км. Ну что ж тут поделаешь, пришлось бежать дальше. Единственное чего я боялась, что это дистанция будет на 21, но появился заветный значок – поворот на 10,5, а остальные на 21 км побежали дальше, и я завернула на 10,5 км. И вот я финишировала и огромная благодарность организаторам – они дали мне медаль на 10,5 км. Честно, было очень неловко! Но потом мне вспомнился один момент после забега 2016 года: я дала себе обещание пробежать 10 км в следующий раз, но я струсила и зарегистрировалась снова на 5. Но вселенная меня услышала тогда и сделала так, что я пробежала всё-таки 10 км. За что я ей очень благодарна. И я успокоилась. Значит так надо! Мораль сей истории такова: ты можешь больше, чем задумал! Благодарю этот случай за осознания. P.S. Может на 21 км заявить? Хотя нет, не стоит»,
«С праздником, Минск»,
«Мы это сделали»,
«Бег вместе»,
«Результат 10,55 км, время – 49:06»,
«Вот такой бегун. Мои 10.55 без малого за час. Результатом довольна, но есть ещё к чему стремиться. Спасибо Минскому полумарафону за праздничную атмосферу и красивые медальки»,
«3 года, свыше 500 км пробега, 2 травмы и вот оно – мгновение счастья, когда, ни смотря на отравление меньше чем за неделю, и прочие проделки судьбы я всё же сделал это. Минский полумарафон-2018, вы сделали для меня один из лучших дней за последние пять лет. Спасибо всем, кто поддерживал меня и словом, и советом, и своим примером, без вас этого никогда бы не случилось. Отдельное спасибо Минскому полумарафону за заботу и мотивацию, эта медаль принадлежит и тебе. Сентиментальной строкой хочу сказать спасибо моему дедушке. Тебя уже нет с нами, но я знаю, ты бы мной гордился и где-то там улыбаешься сейчас. P.s. Вильнюс, ты – следующий»,
«Куда хочу – туда лечу! Кайф во всём, малые! Минский полумарафон-2018 – 01:29:19»,
«Мои первые 10 км! Спасибо, кто мотивировал и был рядом, за поддержку и компанию! Ребята вы Чудо»,
«Минский полумарафон 09.09.2018. Дистанция 10.55 км. Это событие я запомню на долго! В общем и целом, люди были заряжены, настроены, и готовы рвать победу! Это здорово никто не хотел никому уступать, когда бежал, думал, главное пробежать, но всё-таки каратисты не должны выбирать лёгкий путь! В кимоно (доги) я был на этой дистанции один, кажется. Многие незнакомые ребята подходили и здоровались, и говорили, что занимаются карате! Киокушинкай карате и вправду как семья, прямо почувствовал их поддержку. На дистанции очень помогала поддержка ребят, прям не хотелось сдаваться и появлялись силы. Также под конец марафона, когда оставалось метров 500, подбегала девушка и брала интервью. В кимоно бежать не самый удобный вариант, но очень заметный! И напоследок, ребят, боритесь за свою мечту всеми силами. Не сдавайся, как бы трудно ни было, а трудно будет! Но трудяги за счёт дисциплины всегда становятся мастерами ОС!»,
«Отличный спортивный праздник – Минский полумарафон-2018. Энэка, завтра приносим свои медали для коллективного фото, раз уж всё растерялись на радостях»,
«Папа – ЧЕМПИОН!».
И, конечно, нельзя забывать про тех, кто ждал спортсменов у финиша или наблюдал за ними в окно.
«Ждём на финише»,
«У нас под окнами с утра играет военный оркестр, и бегают марафонцы. Проспект перекрыт».
Летом 2018 года Ольга Мазурёнок провела мастер-класс для участников Минского полумарафона.
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«Я крайне довольна своим самочувствием и ощущениями». Минский полумарафон-2018 в 25 фотографиях участников
Новости Беларуси. 9 сентября в Минске прошёл марафон, участниками которого стали примерно 35 тысяч человек. Бежать можно было на 21,1 км, на 10,55 км и на 5,5 км. Для этого...
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