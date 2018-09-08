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Масштабно и ярко: как в Минске прошел спортивный полумарафон?
Новости Беларуси. Празднично и спортивно. Минск продолжает широко отмечать свой 951-ый День рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 сентября с самого утра в столице стартовал Минский полумарафон. Первыми на спортивную дистанцию около Дворца спорта вышли участники основного забега – на 21 километр.
Первым прибежал атлет из Эфиопии. Результат африканского бегуна – один час две минуты. Следом за ним – с разницей в одну секунду – на финише оказался кениец. Чуть позже низкий стар приняли и участники двух других групп полумарафона – с дистанцией на десять и пять с половиной километров. Среди них – впервые в боевой экипировке, весом около 20 килограммов, бежали спасатели из Беларуси и Украины.
Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального РОЧС Минска:
Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
На финише каждому марафонцу вручали медаль, а победителю – денежное вознаграждение. Призовой фонд в этом году – 50 тысяч долларов. Отмечу, что на нынешний Минский полумарафон съехались более 35 тысяч человек из 53 разных стран – Анголы, Коста-Рики, Австралии и Венесуэлы. Для Минска – это самый масштабный забег за всю историю.
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Новости Беларуси. Празднично и спортивно. Минск продолжает широко отмечать свой 951-ый День рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 сентября с...
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