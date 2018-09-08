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Масштабно и ярко: как в Минске прошел спортивный полумарафон?

09.09.2018 15:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Празднично и спортивно. Минск продолжает широко отмечать свой 951-ый День рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабно и ярко: как в Минске прошел спортивный полумарафон?

9 сентября с самого утра в столице стартовал Минский полумарафон. Первыми на спортивную дистанцию около Дворца спорта вышли участники основного забега – на 21 километр.

Масштабно и ярко: как в Минске прошел спортивный полумарафон?

Первым прибежал атлет из Эфиопии. Результат африканского бегуна – один час две минуты. Следом за ним – с разницей в одну секунду – на финише оказался кениец. Чуть позже низкий стар приняли и участники двух других групп полумарафона – с дистанцией на десять и пять с половиной километров. Среди них – впервые в боевой экипировке, весом около 20 килограммов, бежали спасатели из Беларуси и Украины.

Масштабно и ярко: как в Минске прошел спортивный полумарафон?

Масштабно и ярко: как в Минске прошел спортивный полумарафон?

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального РОЧС Минска:
Бежали 10,5 километров. Время – 53 минуты. Вес порядка 17 килограмм, во время бега одежда намокает, вес добавляется. Думаю, килограм 25 точно набрал.

Масштабно и ярко: как в Минске прошел спортивный полумарафон?

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Когда мы начинали 4 года назад организовывать, мы предполагали, что будет много желающих, но не думали, что будет настолько много. Приятно, что не только минчане, но и гости столицы решили разделить с нами радость этого праздника.

Масштабно и ярко: как в Минске прошел спортивный полумарафон?

На финише каждому марафонцу вручали медаль, а победителю – денежное вознаграждение. Призовой фонд в этом году – 50 тысяч долларов.  Отмечу, что на нынешний Минский полумарафон съехались более 35 тысяч человек из 53 разных стран – Анголы, Коста-Рики, Австралии и Венесуэлы. Для Минска – это самый масштабный забег за всю историю.

Масштабно и ярко: как в Минске прошел спортивный полумарафон?

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Празднично и спортивно. Минск продолжает широко отмечать свой 951-ый День рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 сентября с...
 
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