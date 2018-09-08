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Дипломатия по-соседски. Делегация сената Республики Польша посетила Гродно

09.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Дипломатия по-соседски. Делегация сената Республики Польша посетила <a href="http://grodno.21.by" class="tag-link">Гродно</a>
8-9 сентября в Гродно с визитом находится делегация Сената Республики Польша во главе с  заместителем председателя Сената Марией Коц. Члены делегации принимают участие в проводимом Генеральным консульством Польши в Гродно ежегодном образовательном мероприятии «Национальное чтение-2018».

 

Сегодня состоялась встреча в Гродненском горисполкоме, в которой приняли участие председатель горисполкома Мечислав Гой, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий, заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша, а также Посол Республики Польша в Беларуси  Артур Михальский, Генеральный консул Республики Польша в Гродно Ярослав Ксёнжек,  председатель ОО «Союз поляков на Беларуси» Мечислав Лысый.

Дипломатия по-соседски. Делегация сената Республики Польша посетила Гродно

 

Мечислав Гой рассказал гостям о сегодняшнем дне Гродно, о промышленном потенциале, историческом  и культурном  наследии города. Более подробно мэр остановился на реализации ряда  крупных трансграничных проектов, в том числе и последнего из них, совместного с польским городом Сокулка «Шляхам Тызенгауза». Шел разговор и о  развитии безвизового туризма в Гродно и Гродненском районе. Как отметил Мечислав Гой, в планах – более полное использование для привлечения безвизовых туристов аэропорта Обухово, открытие авиарейса Гродно–Варшава, а также создание специального коридора для безвизовых туристов на погранпереходе Брузги.

Дипломатия по-соседски. Делегация сената Республики Польша посетила Гродно

 

Мария Коц высоко оценила итоги реализации совместных трансграничных проектов. Она подчеркнула важность добрососедских отношений Гродно и Белостока, в том числе и в сфере экономики, торговли.  Заместитель председателя Сената поддержала идею мэра Гродно о создании специального коридора для безвизовых туристов на погранпереходе с Польшей.

 

Гродненская правда.

 
Теги: Гродно
 
 
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8-9 сентября в Гродно с визитом находится делегация Сената Республики Польша во главе с  заместителем председателя Сената Марией Коц. Члены делегации принимают...
 
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