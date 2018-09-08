"Юность" играет в хоккейной Лиге чемпионов против "Мюнхена". Онлайн

Минская «Юность» проводит сегодня четвертый матч группового этапа хоккейной Лиги чемпионов. На «Чижовка-Арене» подопечные Михаила Захарова принимают немецкий «Мюнхен».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минчане проиграли две первых встречи, уступив в гостях «Мюнхену» (3:4) и «Мальмё» (1:4), а затем сумела одолеть «Мальмё» дома (6:2).

Что касается чемпионов Германии, то после победы над «Юностью» они провели два матча с финским ТПС. Дома «Мюнхен» выиграл 5:1, а в гостях уступил — 3:5.

«Юность»: И. Брикун (Бородуля); Антонов — Буровцев, Гринь — К. Брикун — Стефанович; Мажуга — Боголейша, Кулаков — Развадоский — Когалев; Казакевич — Тарлецкий, Лопачук — Протасеня — Дрозд; Ногачев — Ерохо, Рыбчик — Каракулько — Гайнетдинов.

«Мюнхен»: Аус ден Биркен (Райх); Боднарчук — Зайденберг, Кастнер — Вольф — Воукс; Жослин — Бойл, Паркс — Митчелл — Шаг; Баттон — Абельтсхаузер, Кристенсен — Хаген — Мауэр; Кваас, Даубнер — Эдер — Майншайн.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.