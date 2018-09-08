На съезде БСДГ председателя партии не избрали, выборы перенесли

Причем сам Станислав Шушкевич накануне объявил, что покидает свой пост. Однако интрига с тем, кто заменит Шушкевича, на съезде не разрешилась.





Заместитель главы Центральной рады партии Светлана Губейко предложила выбрать новую Центральную раду, ревизионную комиссию партии, а выборы председателя партии и заместителей председателя перенести на следующую сессию съезда. Свое предложение она обосновала, собственно, отсутствием на съезде председателя БСДГ Станислава Шушкевича: мол, проводить выборы без него некорректно.





Делегаты съезда одобрили это предложение.





Дата второй сессии съезда пока не определена, это будет зависеть от состояния здоровья Шушкевича, который находится в больнице. Согласно уставу, вторая сессия должна пройти в течение ближайших шести месяцев.