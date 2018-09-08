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На съезде БСДГ председателя партии не избрали, выборы перенесли
Отчетно выборный съезд Белорусской социал-демократической громады (более известной как "партия Шушкевича") прошел 9 сентября.
Причем сам Станислав Шушкевич накануне объявил, что покидает свой пост. Однако интрига с тем, кто заменит Шушкевича, на съезде не разрешилась.
Заместитель главы Центральной рады партии Светлана Губейко предложила выбрать новую Центральную раду, ревизионную комиссию партии, а выборы председателя партии и заместителей председателя перенести на следующую сессию съезда. Свое предложение она обосновала, собственно, отсутствием на съезде председателя БСДГ Станислава Шушкевича: мол, проводить выборы без него некорректно.
Делегаты съезда одобрили это предложение.
Дата второй сессии съезда пока не определена, это будет зависеть от состояния здоровья Шушкевича, который находится в больнице. Согласно уставу, вторая сессия должна пройти в течение ближайших шести месяцев.
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Отчетно выборный съезд Белорусской социал-демократической громады (более известной как "партия Шушкевича") прошел 9 сентября.
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