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В Косово заблокировали путь кортежу президента Сербии

09.09.2018 16:45 — Разное | Партизан  
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Около 200 человек, называющих себя ветеранами войны в Косово, заблокировали дорогу к селу Баня, которое собирается посетить президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет Reuters в воскресенье, 9 сентября.

"Вучич должен извиниться за преступления и зверства по всему Косово", "Вучич не пройдет", - написали они на плакатах.

Протестующие подожгли на дороге шины, чтобы помешать проезду президентского кортежа.

Как сообщалось, Вучич и президент Косово Хашим Тачи рассматривают идею изменения границ обеих стран для окончательного мирного урегулирования вопроса.

Ранее Вучич провел заседание Совета национальной безопасности Сербии, на котором обсуждалась угроза обострения ситуации в отношениях с Косово. 


 
 
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Около 200 человек, называющих себя ветеранами войны в Косово, заблокировали дорогу к селу Баня, которое собирается посетить президент Сербии Александр Вучич. Об...
 
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