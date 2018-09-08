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В Косово заблокировали путь кортежу президента Сербии
Около 200 человек, называющих себя ветеранами войны в Косово, заблокировали дорогу к селу Баня, которое собирается посетить президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет Reuters в воскресенье, 9 сентября.
"Вучич должен извиниться за преступления и зверства по всему Косово", "Вучич не пройдет", - написали они на плакатах.
Протестующие подожгли на дороге шины, чтобы помешать проезду президентского кортежа.
Как сообщалось, Вучич и президент Косово Хашим Тачи рассматривают идею изменения границ обеих стран для окончательного мирного урегулирования вопроса.
Ранее Вучич провел заседание Совета национальной безопасности Сербии, на котором обсуждалась угроза обострения ситуации в отношениях с Косово.
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Около 200 человек, называющих себя ветеранами войны в Косово, заблокировали дорогу к селу Баня, которое собирается посетить президент Сербии Александр Вучич. Об...
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