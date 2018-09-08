В Косово заблокировали путь кортежу президента Сербии

"Вучич должен извиниться за преступления и зверства по всему Косово", "Вучич не пройдет", - написали они на плакатах.





Протестующие подожгли на дороге шины, чтобы помешать проезду президентского кортежа.





Как сообщалось, Вучич и президент Косово Хашим Тачи рассматривают идею изменения границ обеих стран для окончательного мирного урегулирования вопроса.





Ранее Вучич провел заседание Совета национальной безопасности Сербии, на котором обсуждалась угроза обострения ситуации в отношениях с Косово.



