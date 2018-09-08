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Страус-беглец пойман в лесу в Осиповичском районе

09.09.2018 16:31 — Разное | Партизан  
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Страуса, сбежавшего из птичьего приюта "Охрана природы", нашли в лесу в Осиповичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор частного природоохранного учреждения Жанна Сащеко.

Страус сбежал еще 6 сентября. Поймать беглеца удалось благодаря помощи неравнодушных людей. Одна из очевидцев сообщила, что видела птицу в Минской области. Позже поступило сообщение от второй девушки. Она заметила что-то крупное, быстро передвигающееся в лесу в Осиповичском районе Могилевской области.

Команда птичьего приюта выехала на место и отловила птицу. Сейчас страус дома. По словам Жанны Сащеко, он устал и испуган, немного обезвожен, но уже начал есть. "Думаю, все будет хорошо", - сказала она. 

 
 
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Страуса, сбежавшего из птичьего приюта "Охрана природы", нашли в лесу в Осиповичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор частного природоохранного...
 
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