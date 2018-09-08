Страус-беглец пойман в лесу в Осиповичском районе

Страус сбежал еще 6 сентября. Поймать беглеца удалось благодаря помощи неравнодушных людей. Одна из очевидцев сообщила, что видела птицу в Минской области. Позже поступило сообщение от второй девушки. Она заметила что-то крупное, быстро передвигающееся в лесу в Осиповичском районе Могилевской области.





Команда птичьего приюта выехала на место и отловила птицу. Сейчас страус дома. По словам Жанны Сащеко, он устал и испуган, немного обезвожен, но уже начал есть. "Думаю, все будет хорошо", - сказала она.



