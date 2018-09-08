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В машину, в которой ехал президент Молдовы, врезался грузовик птицефабрики
По сообщению полиции, «Мерседес» S-класса, в которой находился Игорь Додон, в результате ДТП перевернулся.
ДТП произошло утром 9 сентября на трассе Страшены – Карараш, по которой двигался президентский кортеж. Автомобиль главы Молдовы столкнулся с грузовиком. Одно из авто кортежа, в котором находился Додон, перевернулось, сообщает местный телеканал publika.md.
Игорь Додон пострадал незначительно, у него царапины, синяки и ссадины, – заявили в службе государственной охраны.
В аварии также пострадал грузовик, принадлежащий одной из частных птицефабрик, и автомобиль сопровождения, который ехал в президентском кортеже.
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По сообщению полиции, «Мерседес» S-класса, в которой находился Игорь Додон, в результате ДТП перевернулся.
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