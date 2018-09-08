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Футболиста сборной России заподозрили в применении допинга - СМИ
Полузащитник сборной России и Валенсии Денис Черышев подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает The Telegraph.
По информации источника, 27-летний хавбек попал под пристальное внимание испанских антидопинговых служб после того, как его отец Дмитрий Черышев в одном из интервью заявил, что Денису делали иньекции гормона роста во время выступления за Вильярреал.
Российский футбольный союз, в свою очередь, сообщил, что Черышеву делали легальные иньекции плазмы, а журналисты просто неправильно интерпретировали слова отца футболиста.
На данный момент в отношении Черышева ведется расследование испанского антидопингового агентства совместно с россиянами и WADA.
Использование гормона роста без имеющегося разрешения может повлечь собой дисквалификацию на срок до четырех лет.
Напомним, Черышев был одним из лидеров сборной России на чемпионате мира-2018, где команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала. После мундиаля было объявлено, что ни один его участник не был уличен в применении допинга.
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Полузащитник сборной России и Валенсии Денис Черышев подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает The Telegraph.
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