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Футболиста сборной России заподозрили в применении допинга - СМИ

09.09.2018 16:20 — Разное | Партизан  
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Полузащитник сборной России и Валенсии Денис Черышев подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 27-летний хавбек попал под пристальное внимание испанских антидопинговых служб после того, как его отец Дмитрий Черышев в одном из интервью заявил, что Денису делали иньекции гормона роста во время выступления за Вильярреал.

Российский футбольный союз, в свою очередь, сообщил, что Черышеву делали легальные иньекции плазмы, а журналисты просто неправильно интерпретировали слова отца футболиста.

На данный момент в отношении Черышева ведется расследование испанского антидопингового агентства совместно с россиянами и WADA.

Использование гормона роста без имеющегося разрешения может повлечь собой дисквалификацию на срок до четырех лет.

Напомним, Черышев был одним из лидеров сборной России на чемпионате мира-2018, где команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала. После мундиаля было объявлено, что ни один его участник не был уличен в применении допинга.

 
 
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Полузащитник сборной России и Валенсии Денис Черышев подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает The Telegraph.
 
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