Футболиста сборной России заподозрили в применении допинга - СМИ

По информации источника, 27-летний хавбек попал под пристальное внимание испанских антидопинговых служб после того, как его отец Дмитрий Черышев в одном из интервью заявил, что Денису делали иньекции гормона роста во время выступления за Вильярреал.





Российский футбольный союз, в свою очередь, сообщил, что Черышеву делали легальные иньекции плазмы, а журналисты просто неправильно интерпретировали слова отца футболиста.





На данный момент в отношении Черышева ведется расследование испанского антидопингового агентства совместно с россиянами и WADA.





Использование гормона роста без имеющегося разрешения может повлечь собой дисквалификацию на срок до четырех лет.





Напомним, Черышев был одним из лидеров сборной России на чемпионате мира-2018, где команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала. После мундиаля было объявлено, что ни один его участник не был уличен в применении допинга.



