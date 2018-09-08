«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ» или «Профессия достойных мужчин»

5 октября 2018 года структуры уголовного розыска Беларуси отметят вековой юбилей. К этой дате «Маяк» подготовил цикл публикаций «Профессия достойных мужчин».

Название рубрики подсказал наш первый герой – оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Березовского райисполкома Вячеслав ПУНЬКО из Белоозерска. Он сказал: «Мне не стыдно смотреть в глаза ни обычным гражданам, ни преступникам – свою работу я делаю на совесть. Как и мои коллеги. Наша профессия для настоящих мужчин, достойных людей. Работа тяжела и требует полной самоотдачи. Чуть отвлекся – и потерял все: ситуацию, важные моменты, информацию. В розыске важен строгий контроль».

История прихода в органы внутренних дел у Вячеслава похожа на многие другие: хотел быть военным, с радостью отслужил в армии, но обстоятельства не позволили там остаться. Полон молодецкого задора, пошел в милицию. Восемь лет парень из деревни Головицкие постигал азы новой профессии в патрульно-постовой службе. Был хорошо осведомлен обо всем криминальном контингенте Белоозерска. Когда предложили перейти в уголовный розыск, не засомневался – понимал, что нужно совершенствоваться. Одновременно поступил в школу милиции.

– Мое становление как молодого специалиста в угро происходило на виду у моих старших товарищей, с которыми работал в одной связке, у которых учился, – рассказывает Вячеслав. – Неоценимую помощь в свое время мне оказывали Юрий Васильевич Басик, будущий начальник Белоозерского отделения милиции, Андрей Николаевич Леонюк, в последующем начальник отдела внутренних дел Березовского райисполкома, Владимир Анатольевич Плахотник, тогда оперуполномоченный, а сейчас начальник Белоозерского отделения милиции, Виталий Николаевич Гунько, теперешний заместитель начальника отдела внутренних дел Березовского райисполкома. Были не только победы. Но самое главное, вся наша деятельность была направлена исключительно на торжество справедливости. Ни один осужденный не может пожаловаться на фикцию или недоработку с нашей стороны.

Теперь Вячеслав Иосифович – маститый опер: восемнадцать лет стажа и неоспоримый авторитет. Уже сам обучает младшего коллегу, который в прошлом году прибыл в Белоозерск после окончания Академии МВД.

Уже наметан глаз, приобретенный опыт помогает решать задачи куда быстрее, чем это было в начале службы. Когда поступает сообщение о преступлении, он зачастую сразу может предположить круг лиц, его совершивших. Потому что знает, кто из местных на это способен, осведомлен об их месте жительства и перемещении. Наблюдательность – одна из самых важных черт профессионального опера. Он отмечает детали, на которые другие, возможно, не обратили бы внимания. Например, кто сел за руль не своего авто, кто появился в чужом микрорайоне, кто переносил крупные предметы. Так, однажды днем, проезжая мимо, заметил, как подростки тащат через железнодорожный переезд скутер, а вечером, увидев на столе заявление об угоне, уже знал, как разыскать транспортное средство. В другой раз отправился на охоту, а вернулся с добычей, на которую не рассчитывал: доставил ранее судимую, находившуюся в розыске, – случайно увидел ее в деревне, через которую ехал. Выходные и рабочие дни у сыщиков не имеют границ.

Среди рутинных случаев раскрытия преступлений немало опасных и курьезных, которые запоминаются на всю жизнь.

– Когда только получил лейтенантские погоны, пришлось раскрывать преступление о краже велосипеда, – вспоминает смешную ситуацию Вячеслав. – Велосипед увели от аптеки, пока его владелица покупала лекарства. Выбыл на место происшествия, переговорил с очевидцами, и те подсказали, что в том районе «болтался» ранее судимый. Зная этого крепкого орешка, подумал, что просто так я, молодой и небитый, его не возьму. Привел в кабинет, допросил – он, разумеется, не сознался. Отпустил и решил проследить за его действиями, будучи на сто процентов уверенным, что именно он совершил это преступление. Так мы один за другим – я, используя особенности местности, прятался, «ныкался» – прошли через город, а за гаражным кооперативом он нырнул в кусты. Смотрю, достает тот велосипед и направляется в Нивы. Подходит к первому попавшемуся мужику и демонстрирует «товар». Не представляете, какие у него были глаза, когда я сзади похлопал его по плечу! Мне казалось, его хватит инфаркт! Человеку все же было за шестьдесят. Вот так за пару часов раскрыли это преступление, велосипед вернули хозяйке, которая от души нас поблагодарила. На самом деле потешного в нашей работе мало. С преступниками нелегко работать морально, каждое дело полито чьими-то слезами – с одной стороны, страдают наказанные, с другой – их жертвы.

Слава богу, боевое оружие Вячеславу Иосифовичу не доводилось применять (а вообще, стрелок Вячеслав отличный, вернее, высокоточный, даже становился призером областных соревнований), однако угрожающие для жизни прецеденты возникали не единожды. Действовал всегда решительно, думая в первую очередь об общественной безопасности. Это потом, при анализе произошедшего, немного становилось не по себе, закрадывалось: «А если бы?..»

– Помню – это было также в первые годы службы – вместе с Юрием Васильевичем Басиком задерживали особо опасного рецидивиста, – рассказывает Вячеслав. – Подозреваемый, известный в криминальных кругах, находился «на хате», в квартире на пятом этаже. Застали его врасплох, надели наручники и собрались выводить. Дело было летом, наш задержанный был только в шортах. Стал проситься: «Как я так пойду? Разрешите одеться». Действительно, подумали мы, нехорошо человека вести в таком виде по улицам (машин тогда в распоряжении оперуполномоченных не было, добирались пешком), и пошли на уступку. Это стало нашей ошибкой – не предусмотрели, что «клиент» может кинуться вниз. Он, цепляясь за телевизионные антенны, приземлился на балконе второго этажа. Я первый ворвался в ту квартиру с балконом – повезло, что дверь была открыта, там находилась женщина с детьми. Беглец вскочил на кухню и выключил свет. В темноте могло произойти все, что угодно, я ожидал удара, и он последовал. Борьба между нами завязалась упорная, даже пролилась кровь, но в итоге победила справедливость. Вышли мы из того дома перепачканные, разгоряченные, но с поверженным преступником. Осудили его на восемь лет лишения свободы, а после отбытия он пришел ко мне и сказал, что и подумать не мог, что его задержит неоперенный лейтенантишка. Все эти восемь лет, признался освобожденный, он ждал встречи со мной, чтобы поквитаться. Но для начала порасспрашивал у своих корешей, что здесь да как, а те заверили, что в розыске работают серьезные ребята, беспредела в отношении криминала нет, и злоба его отпустила. Все равно он через какое-то время совершил преступление, затем следующее, и в конце концов мы его точно так же задерживали.

– Он свой срок мотал, думая о Вас. А как Вы – тоже считали годы до вероятного столкновения?

– Мысли подобные всегда таятся в подсознании – чего скрывать? Но ментально мы готовы ко всему, потому что дело наше правое. Мы ходим с высоко поднятой головой.

– Что двигало Вами на старте службы? Молодой азарт или воспитание – быть правильным, идейным?

– В те времена все работали за идею. Никто не считался с зарплатой, с личным временем. Никто не мог отказаться от задания. Приказ получил – выполняй, как можешь. Большую роль в воспитании играли родители, такие же идейные, какими хотели видеть и своих детей, а также школа, армия.

***

Во время нашей беседы с Вячеславом Пунько к нам присоединился начальник Белоозерского отделения милиции Владимир ПЛАХОТНИК.

Корр.: Владимир Анатольевич, не остыл ли Ваш интерес к уголовному розыску?

В. Плахотник: Это уже образ жизни – помогать в беде. И его не изменить.

В. Пунько: Бывших оперов не бывает. А если человек к тому же перешел на вышестоящую должность, он использует возросшие возможности улучшить качество своего прежнего дела.

Корр.: Не могу в очередной раз не спросить о борьбе с наркотиками, ведь все помнят большой рост наркопреступлений в Белоозерске, который произошел четыре года назад. Как теперь обстоят дела?

В. Плахотник: Да, город пережил трудный период. И то, что изобличенные преступники, связанные с наркосферой, получили суровое наказание, заслуга не только милиции района, но и всей области. Сейчас ситуация нормализовалась, регистрируются отдельные, а не массовые случаи. Но вот недавно белоозерцы – девяностых годов рождения – попались на закладке наркотиков в Минске. А ранее привлекались к ответственности здесь. Видно, жизнь ничему так и не научила этих ребят.

Корр.: Помнится, как активно подключилось население Белоозерска в выявление преступлений этой категории, а что нынче – бдят?

В. Плахотник: Звонят, например: приезжайте, здесь молодежь ведет себя неадекватно, наверное, обкурена… Выезжаем – не обкурена. Все дело в типе поведения некоторых современных молодых людей, особенно подростков. Посмотришь со стороны – и действительно засомневаешься в их вменяемости: гогот до неприличия, вызывающее поведение, сквернословие. Но это вопрос, скорее, воспитания. А то, что население неравнодушно к социальным проблемам, – это хорошо. Значимая помощь стражам порядка. Хотя люди накручены именно тем наркотическим взрывом 2014 года.

Корр.: Какие преступления совершаются в основном в настоящее время?

В. Пунько: Как и в других регионах, на первом месте кражи. Воруют деньги, мобильные телефоны, другое имущество.

Корр.: В розыске вы долго работали вместе. Всегда ли шли одним путем?

В. Плахотник: Дополняли друг друга: я – более эмоциональный, Вячеслав – более спокойный. Работа в розыске требует коллегиальности – один в поле не воин. Вдвоем и мысль сильнее, и психологически комфортнее. Нынешних жуликов на первый взгляд не определишь – это не те барыги в мастях и с гнилыми зубами, что прежде выделялись из толпы. Сейчас они «культуристы», и, чтобы вычислить их, приходится решать задачи посложнее, и не одной головой.

Корр.: Значит, работа в уголовном розыске относится к разряду интеллектуальных?

В. Пунько: Безусловно. С динамичным мышлением, смекалкой, хорошо развитой интуицией.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.