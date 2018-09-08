Перспективы строительства газонаполнительной станции в Березе

Читатели «Маяка» обратились в редакцию с вопросом: когда в г. Березе появится метановая заправка? Ведь многим автомобилистам, чтобы заправить машины, приходится ездить в Кобрин, Слоним или Пинск, тратить время и деньги.

Это обращение было направлено нами в адрес ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Публикуем ответ заместителя генерального директора предприятия Д.М. Аннюка, который мы получили:

– ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» уделяет значительное внимание одному из стратегических направлений своей деятельности –работе по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива.

Для популяризации этого вида топлива нами ведется систематическая работа по информированию широких кругов общественности о применении природного газа в качестве моторного топлива, возможности перевода транспорта и техники на его использование, об экологических и экономических преимуществах перед традиционными моторными топливами. С целью информационной поддержки используется тематический интернет-сайт www.metan.by.

В настоящее время у нас находится в эксплуатации 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), расположенных в 19-ти населенных пунктах республики общей проектной мощностью 8625 заправок в сутки (при средней загрузке станций 2200 заправок в сутки).

Для расширения розничной сети продажи компримированного природного газа (КПГ) и повышения за-грузки имеющихся производственных мощностей АГНКС используются передвижные автогазозаправщики (ПАГЗ), с помощью которых организованы пункты бескомпрессорной заправки газобаллонных транспортных средств непосредственно в автохозяйствах, удаленных от стационарных АГНКС.

Согласно Инвестиционной программе общества, строительство АГНКС в г. Березе предусмотрено в долгосрочной перспективе. Одним из сдерживающих факторов для принятия экономически обоснованного решения о строительстве АГНКС в этом регионе является недостаточное количество автотранспортных средств на КПГ, обеспечивающим рентабельность эксплуатации станции.

При этом общество выражает готовность для удовлетворения потребности в КПГ жителей вашего района и рассмотреть вопрос организации бескомпрессорного заправочного пункта на территории автотранспортного предприятия Березовского района с автопарком на КПГ в количестве 10-ти и более транспортных средств.