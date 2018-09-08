Уроки безопасности в магазине в рамках акции «В центре внимания – дети!»

В рамках первого этапа республиканской акции «В центре внимания – дети!» спасатели и учащиеся ГУО «СШ №3 г. Березы» посетили магазин «Мир детства» и «Школьный базар» возле малого рынка г. Березы.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Березовского РОЧС А.М. Говорко и активисты школы знакомили посетителей магазина с оперативной обстановкой по пожарной безопасности и приводили примеры чрезвычайных ситуаций, при которых пострадали дети. Участники акции напоминали мальчикам и девочкам об опасности, которую таит в себе огонь, о действиях, которые необходимы для спасения в случае чрезвычайной ситуации. А еще задавали вопросы, которые касались правильного алгоритма действий при пожаре. Каждый, кто давал верный ответ, получал призы. Самым маленьким были подарены тематические раскраски.

Серьезное внимание во время проведения акции уделялось и взрослым, поскольку именно от их бдительности и дальновидности зависит безопасность детей. Профилактические беседы сопровождались вручением тематических буклетов и брошюр. Граждане с пониманием и интересом относились к поднятой проблеме и обещали, что ни когда не оставят своих детей без присмотра.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.