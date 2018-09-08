Обзор происшествий в Березовском районе за 27 августа – 3 сентября

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2 сентября в 10.40 поступило сообщение о загорании духового электрического шкафа в одной из квартир на пятом этаже в Северном городке райцентра. В результате повреждены кухонный шкафчик, провода духового шкафа и холодильника, закопчена стена на кухне. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей и оборудования.

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Как сообщило руководство Березовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, за минувшую неделю возбуждены уголовные дела:

в отношении жителя д. Огородники М. 1964 года рождения, который 25 августа в 22.50 на улице Школьной в аг. Соколово бросил в лобовое стекло легкового автомобиля деревянную колоду, а в лобовое стекло грузовика – стеклянную вазу. Ущерб от повреждения стекол составляет не менее 500 рублей;

в отношении неустановленного преступника, который в ночь с 31 августа на 1 сентября проник в один из домов на улице Карьерной в г. Березе, откуда похитил пылесос «Ракета» и пять электрических проводов с вилками от утюгов и настольных ламп, причинив их владельцу ущерб на сумму 50 рублей.

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За минувшую неделю в отделение скорой и неотложной медицинской помощи поступило 359 обращений. Зарегистрировано тринадцать случаев травм, четверо пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения, один из них был госпитализирован в травматологическое отделение Березовской центральной районной больницы. Навеселе пребывали еще шестеро граждан.

Эх, дороги...

На прошлой неделе в Березовском районе произошло 13 ДТП. Один человек погиб и два получили ранения.

Так, 30 августа в 09.55 на автодороге М1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации недалеко от кафе «Етвязь» житель г. Барановичи 1992 года рождения, управляя «Рено», неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего авто «ГАЗ» и буквально въехал под него. Водитель «ГАЗ», житель г. Пинска 1961 года рождения, получил ранения и был доставлен в Березовскую ЦРБ.

Смертельное ДТП случилось ночью 2 сентября в Белоозерске. Водитель 1979 года рождения, житель аг. Малеч, не справился с управлением, и его «Мерседес» опрокинулся в канал Березовской ГРЭС. Пассажир 2000 года рождения из аг. Спорово сумел выбить стекло и выбраться на берег. Позднее был доставлен в больницу с резаными ранами. Водитель же утонул.

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С 3 по 10 сентября (с 07.00 до 09.00 и с 12.00 до 14.00) в связи с началом учебного года сотрудники ГАИ будут нести дорожные дежурства вблизи школ. Такие рейды помогут предотвратить ДТП с участием детей.

Нина КРУКОВИЧ.

Александр КОЗЛОВ, старший госавтоинспектор ОГАИ отдела внутренних дел Березовского райисполкома.