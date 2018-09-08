Минские школьники позвонили на МКС и проговорили с космонавтами около 25 минут

Конечно, школьники звонили не из дома – сеанс видеосвязи с Международной космической станцией прошел в рамках открытого урока «Беларусь и космос» в столичной Ратуше. Мальчики и девочки — победители олимпиад и научных конференций по физике и астрономии – разговаривали с космонавтами «Роскосмоса» Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым около 25 минут. Задали им около двух десятков вопросов, пишет TUT.by.



Задержка при связи с космосом составляет 5 секунд. Сигнал с МКС передавался в Центр управления полетами в Москве, дальше через «Ростелеком» и «Белтелеком» поступал в Минск.

О чем минские школьники спрашивали космонавтов

Дети спрашивали, хотят ли космонавты слетать на Марс (хотят, но современные технологии пока не позволяют это сделать), сможет ли человечество колонизировать другую планету (это вполне возможно, начнут, скорее всего, с Луны).



Еще школьники интересовались, какой день на МКС самый трудный. «Один из самых тяжелых — внекорабельный день, когда осуществляется выход в открытый космос. Это тяжело и морально, и физически. Это очень длинный день, он начинается рано и заканчивается поздно, все это время приходится быть без сна. Но это и самый интересный день, он запоминается на всю жизнь», – рассказал Олег Артемьев.



И какой еды космонавтам не хватает в космосе: «Еды на станции хватает, но разнообразия мало. Поэтому мы с американскими коллегами постоянно обмениваемся продуктами. Не хватает свежих овощей, потому что у нас все консервированное и сублимированное, а свежих продуктов мало. Я больше всего скучаю по арбузам», — рассказал Сергей Прокопьев.



Интересовали школьников и фотографии с борта МКС. «Мы фотографируем в свободное от работы время. У нас здесь тяжелая артиллерия, мы используем фотоаппараты с фокусным расстоянием до 1600 мм. Минск виден очень хорошо», – объяснил Олег Артемьев.





И, конечно, подростки спросили, как стать космонавтом: «Надо очень этого хотеть и с детства готовиться: хорошо учиться, заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Понадобится космическое или летное образование, но, думаю, в будущем подойдет также инженерное или научное. Шанс поступить в отряд космонавтов бывает один или два раза в жизни. Когда он наступит, нужно быть к этому готовым», – рассказал Сергей Прокопьев.