"Это наш Oktoberfest, только душевнее". Как фестиваль LIDBEER раз в год меняет Лиду

Вчера Минск праздновал 951-летие. Пока двухмиллионный город веселился на десятке мероприятий на любой вкус, маленькая, но гордая Лида принимала всего один ивент, но такой, где людей бывает больше, чем в городе живет, — фестиваль LIDBEER. Как прошел праздник и что местные думают об оупен-эйре, который до полуночи гремит не только на улицах, но и басами отдает в домах, — в репортаже TUT.BY.





«Если бы хоть 20 рублей предложили, пустила бы пожить»

Суббота. Утром в Лиде тихо и по-сентябрьски пасмурно. Окраины райцентра живут привычной жизнью. Выдает Лиду ее центральная часть — улицы со знакомыми названиями «Советская», «Ленинская», проспект «Победителей». Они, как и парочка других, перекрыты. Кто-то подшучивает в толпе, что хотя бы раз в год в городе все для людей — пикник с алкоголем можно устроить в любом месте, а курить кальян разрешается, лежа на траве прямо у Лидского замка.

Торжественно пивной фестиваль открыли в 13.00. Неторжественно — еще в 10 утра. В центре города пока преимущественно местные, приезжие только в пути, хотя те, кто с ночевкой, уже ставят палатку в кемпинге, расселяются по гостиницам, квартирам.



Дорога к кемпингу от главной сцены занимает около 10 минут.

Накануне праздника в новостях появилось: жилье в Лиде на сутки подорожало в 10 раз. Многие тут же принялись размышлять, что, наверное, на таком событии в Лиде не зарабатывает только ленивый. Абсолютно бесплатно пожить тоже было можно — в кемпинге.

Правда, если у вас нет палатки, спальника, стола и других вещей, заплатить бы пришлось — за аренду. Цены следующие: палатка на двоих (на сутки) — 14 рублей, спальный мешок — 5 рублей, мангал — 6 рублей. Если вы думаете, что на этом зарабатывают местные, ошибаетесь. Прокатом занимается минская фирма, которая «гастролирует» с туристическим снаряжением по многим мероприятиям Беларуси.

— Если бы кто хоть 20 рублей предложил, пустила бы [пожить]. Так никто не заходит! — сетует пенсионерка Вера Евгеньевна. Ее дом находится в нескольких метрах от поля, где организовали палаточный городок.



Соседи Вера Евгеньевна и Болеслав Болеславович. Их дом находится в нескольких метрах от палаточного городка. Синее пятно в левой части экрана — биотуалеты для кемперов

Она признается, что отдыхающие ей не мешают, хотя ночь на поле обещает быть бурной. Женщина говорит, мол, «пусть молодежь отдыхает — это же только сегодня!» и рассказывает, как в прошлом году завела дружбу с одними из кемперов.

— Пришла девушка, спросила, можно ли помыться. Ну, а мы женщины, все понимаем, не откажешь же, — возвращается в события годовой давности пенсионерка. — В этом году тоже приехала, мы ее уже ждали, забежала «челочку помыть».

Вера Евгеньевна говорит, что предприимчивых людей хватает. Но местные ли они — не знает.

— Видели, как мужчина на машине продавал мед. Кому этот мед в палатках надо? — задают риторический вопрос уже дочка и соседка Веры Евгеньевны Инесса и Лена. — Мы смеемся, что нужно было нажарить блинов и пойти продавать. С медом бы хорошо пошли!

Если это шутки, то следующее предположение Инессы и Лены шуточным не кажется.

— Кто сегодня заработает — так это таксисты, — уверены они.





Таксисты рассказывают, что в городе пять служб, четыре из них работают по обычному тарифу — 5 рублей. Кассу делают за счет оборотов.

— Я за три часа заработал миллион, — хвастается коллегам водитель из той единственной службы, которая возит сегодня дороже обычного — за 10−15 рублей. Его коллеги из других служб не стоят без дела, но суммы заработанного не оглашают.

Цены: от пива за 2,5 рубля до 5 минут на вертолете за 30 рублей

Поток машин, въезжающих в кемпинг, увеличивается. Одновременно с этим многие поставили палатки и уже выходят в город — все-таки приехали в первую очередь на праздник. Снова перемещаемся в центр города и мы. Знакомимся с ценами. Пиво — 2, 5 рубля, шашлык из свинины (100 граммов) — как 3,5 рубля, так и 4,5 и даже 5 рублей. Шаурма с курицей — 5 рублей, за эту же цену и сэндвичи. Гренки — 2,50, картошка — 2 рубля. Котлету по-киевски от местного ресторана можно было купить за полтора рубля, а наггетсы — 10 рублей за кило.





Помимо местных ресторанов и их выездной торговли, из лидских было несколько ремесленников, продающих свои товары, и местный лазертаг-клуб. Гораздо больше торговали и развлекали гостей приезжие. Несколько фудтраков приехало из Минска. Точки с попкорном и коктейлями тоже были от жителей столицы. Детские лабиринты, батуты, скалодром — столичные. Одна из палаток с шариками — барановичская. Даже саженцы цветов, по уверению продавцов, привезли на продажу из питомника под Минском.

Тот же вертолет Ми-2, который весь день курсировал над Лидой, принадлежит витебскому аэроклубу ДОСААФ. Стоимость полета с одного пассажира с прошлого года выросла на 5 рублей — до 30 рублей. Около 18 часов очередь к нему была не меньше, чем из сотни человек, хотя сам полет в 7-местном вертолете длился не более пяти минут.

Многим местным цены кажутся высокими: еда и напитки не по карману лидчанам, которые обычно не ходят в кафе и считают каждую копейку. А вот молодежь деньги тратить готова.

«В Германии на такой праздник может сходить даже бедный немец. Бедный лидчанин на LIDBEER не пойдет»



Татьяна, Дарья, Ольга и Антон. Лидчанка в компании — Ольга (третья слева). Друзья гостят у нее дома

— В Минске были на «Рок за Бобров», но в Лиде нравится больше, — рассказывает лидчанка Ольга.

Ее друг Антон называет праздник «белорусским Oktoberfest, только душевнее», а девушка перечисляет плюсы фестиваля.

— Во-первых, нравится, что это проводится в родном городе. Во-вторых, — формат. Не нужно проходить через заборы, чтобы тусоваться. Можно гулять бесплатно, хоть билеты на концерт мы купили. Да, наверное, три рубля за картошку — это дороговато, но мы сейчас живем в Минске, и цены, по ощущениям, нормальные, можно что-то купить. И вообще, когда раз в год можно ходить по центру Лиды и пить пиво, а тебя никто не трогает — в такие моменты можно позволить себе чуть больше.





Пока мы бродили по Лиде, заглянули в несколько домов, которые стоят близко от места основных гуляний. Лидчане были настроены позитивно. Кто-то уже жарил шашлык и праздновал, а кто-то пока занимался делами, но был настроен сходить на концерт после 22.00. Среди таких — Андрей. Его мы застали с инструментом прямо за работой на участке. Фотографироваться мужчина не захотел.

— Мне билет на концерт точно можно не покупать, — смеется он. — Слышно и так! Но билет у меня есть, так что вечером схожу и посмотрю. В целом праздник хороший. Я был на похожем в Германии, там, правда, все дешевле: погулять себе может позволить как богатый немец, так и бедный. У нас же раз праздник, то выжимают по максимуму, и бедный лидчанин, конечно, никуда не пойдет.

Единственный момент, который Андрею не по душе, — гости фестиваля, которые справляют нужду «в елочках» недалеко от его дома.

— В прошлом году тут даже совокуплялись, извините за подробности.





Мы прогулялись по частному сектору и спросили лидчан, хотели бы они сдать жилье, чтобы немного заработать. Большинство призналось: не было даже и мыслей об этом.

— Есть такое слово неприятное…, — протягивает один из местных, — коммерсант. Вот эти рвачи выставляют цены, а потом кажется, что весь город такой предприимчивый. Это не так! В Лиде живут обычные люди, для которых этот праздник — подарок, который не дарят большинству маленьких городов в Беларуси. И мыслей зарабатывать на этом нет.

«Фотографы, одной рукой снимаем, второй машем»

Уже традиционно на фестивале была не только главная сцена, но и сцена для молодых белорусских групп. На основной сцене выступила группа «ЧуVство Полета», за ней — Nizkiz, Animal DжаZ. Около 9 вечера к лидчанам вышла группа «Вопли Видоплясова».





Завершил фестиваль коллектив Сергея Шнурова — группа «Ленинград». На пресс-конференции Шнур в который раз сказал, что в Беларуси их классно принимают. А вот задать вопрос о личной жизни и недавнем разводе журналистам строго-настрого запретили. Чтобы у звезды перед выступлением не испортилось настроение.

Представители СМИ послушались, так что Сергей Шнуров вышел к лидчанам в хорошем расположении духа. Он заставлял толпу танцевать, называл себя фитнес-тренером. Если вы не знали: лидер «Ленинграда» отлично работает с публикой.









— Обе руки нужны. Ребят с фотоаппаратами [фотографы, которые снимают у сцены] тоже касается. Одной рукой снимаем, второй машем. Даже если длинный объектив. Все получится! Не сразу, но получится.

Выступление Шнурова прервал салют, который отгремел по расписанию. После салюта Сергей и коллеги сыграли еще несколько треков — и уехали из Лиды.





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