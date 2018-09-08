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Бывший глава МИД Британии раскритиковал стратегию своей страны на переговорах по Brexit

09.09.2018 17:15 — Разное | Интерфакс  
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Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон жестко раскритиковал стратегию своей страны на переговорах с ЕС по Brexit, что вызвало неоднозначную реакцию в рядах его однопартийцев, сообщают британские СМИ в воскресенье. В статье, опубликованной в газете The Mail on Sunday, экс-министр, выступающий за более жесткую позицию Лондона в вопросе об условиях выхода из ЕС, заявил, что пока Брюссель на переговорах получает все, что хочет. "Мы согласились на предложенный ЕС график, мы согласились передать ему 39 млрд фунтов стерлингов, не получив ничего взамен", - отметил влиятельный представитель британских консерваторов.

Б.Джонсон вновь раскритиковал предложения премьера Великобритании Терезы Мэй по условиям Brexit, заявив, что этот план "предусматривает, что мы должны навсегда принять предложенные ими (ЕС) правила, причем в процессе составления этих правил мы участия не принимаем". Бывший министр назвал подобную ситуацию унижением, сравнив Великобританию с "хилым существом", которое комично злится на значительно превосходящую его по весу гориллу. По его словам, Британия создала условия для того, чтобы постоянно подвергаться политическому шантажу со стороны ЕС. В частности, он недоволен ходом переговоров по поводу Северной Ирландии и того, должна ли она оставаться частью единого рынка ЕС после Brexit.

"Мы добились того, что великая идея о Brexit превратилась в набор из двух опций: или мы должны нанести удар по единству страны (в вопросе о Северной Ирландии), или вся наша страна должна навсегда принять верховенство законов ЕС", - заявил Б.Джонсон.

Газета The Gardian отмечает, что однопартийцы Б.Джонсона по-разному отреагировали на его заявления: часть раскритиковали его, а часть, наоборот, поддержали.

Резкие заявления Б.Джонсона по Brexit прозвучали вскоре после того, как стало известно о его разводе. Британские СМИ отметили, что по их данным, причиной этого стали супружеские измены Б.Джонсона. Эта история, как пишут британские СМИ, стала ударом по имиджу политика. Однако некоторые наблюдатели считают, что объявить о разводе сейчас было правильным шагом, так как со временем о скандале забудут, а слухи о семейных проблемах Б.Джонсона больше не будут мешать ему в случае борьбы за пост премьера.

 
 
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Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон жестко раскритиковал стратегию своей страны на переговорах с ЕС по Brexit, что вызвало неоднозначную реакцию в рядах...
 
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