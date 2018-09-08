Заявления Запада о причастности руководства РФ к инциденту в Солсбери неприемлемы - Небензя

Обвинения Великобритании и других западных стран в адрес руководства России в причастности к инциденту в Солсбери неприемлемы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Я думаю, что это неприемлемо", - сказал В.Небензя в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", комментируя обвинения Лондона.

Вместе с тем он отметил, что его коллеги в Совете Безопасности ООН не позволяли себе на этой трибуне прямые обвинении в адрес российского президента, однако делали намеки на причастность российской власти к отравлению в Солсбери.

США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Великобритании относительно причастности властей России к нападению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, говорится в совместном заявлении лидеров этих стран от 6 сентября.

"Мы полностью доверяем британским выводам относительно того, что двое подозреваемых были офицерами из российской военной разведслужбы, известной как ГРУ, и что эта операция была почти определенно одобрена на высоком уровне в руководстве (России - ИФ)", - отмечается в заявлении.