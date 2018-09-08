Президент Молдовы попал в ДТП, пострадал незначительно

Президент Молдовы Игорь Додон попал в дорожную аварию, сообщили "Интерфаксу" в генеральном инспекторате полиции.

В свою очередь в Службе государственной охраны проинформировали, что в результате ДТП И.Додон пострадал незначительно, "у него царапины, синяки и ссадины". И.Додон был госпитализирован, ему оказана необходимая помощь.

По данным службы, президентский Mercedes перевернулся в воскресенье, в Хынчешстком районе, в 50 км южнее Кишинева. В аварии также пострадал автомобиль сопровождения Wolkswagen-Tuareg. Предполагается, что водители не справились с управлением на скользкой дороге, во время дождя.

В аварии также пострадал автомобиль Службы государственной охраны, который ехал в президентском кортеже.

По сообщению близкого к главе государства информационному порталу "Bloknot-Moldova", в данном ДТП серьезно пострадала мать И.Додона. "В результате дорожной аварии серьезно пострадала мать Игоря Додона", - пишет издание.

"Авария произошла на трассе Унгены - Кишинев, возле города Страшены. Совершавший обгон машины грузовик выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль президента Молдовы и джип его охраны. В результате столкновения автомобиль главы государства и джип его охраны перевернулись", - говорится в сообщении.