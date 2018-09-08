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МВД сообщает о двух тысячах участников несогласованной акции в центре Москвы

09.09.2018 14:54 — Разное | Интерфакс  
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Порядка 2 тыс человек участвует в несогласованной акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.

"В несогласованном органами исполнительной власти Москвы публичном мероприятии на Пушкинской площади принимает участие около 2 тыс человек", - сообщили в МВД.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан, добавили в пресс-службе.

Как передает корреспондент "Интерфакса", вдоль площади выставлены металлические ограждения, также они стоят вдоль Тверской улицы и Тверского бульвара.

Тверская в сторону Манежной площади полностью перекрыта для автомобилистов.

Сотрудники полиции через мегафоны предупреждают собравшихся об отвественности за проведение несанкционированной акции: "Уважаемые граждане, просьба разойтись и не мешать проходу граждан. Вы принимаете участие в несогласованной с органами исполнительной власти публичной акции. Ваши действия являются нарушением общественного порядка. В случае неподчинения законным требованиям сотрудников полиции вы будете привлечены к административной ответственности".

Ранее в Москве была задержана юрист ФБК Любовь Соболь, являющаяся заявитель митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Департамент региональной безопасности Москвы отказал в согласовании акции в связи с тем, что в столице отмечается День города, и в центре проводятся праздничные мероприятия. Кроме того, по данным столичных властей, в ходе митинга планировалась агитация, в том числе запрещённая в соответствии с законодательством о выборах.

Также о своем задержании сообщил "Интерфаксу" сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), экс-руководитель московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николай Ляскин. В настоящее время его доставляют в ОВД, причины задержания ему не сообщили.

Накануне в Москве также были задержаны юрист ФБК Георгий Албуров, сотрудник московского штаба А.Навального Николай Касьян и экономист, соратник оппозиционера Владимир Милов. На всех троих составлены административные протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий, их оставили в отделах полиции до судов, которые состоятся в понедельник.

 
 
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Порядка 2 тыс человек участвует в несогласованной акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД....
 
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