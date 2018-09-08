ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Никто не забыт: в белорусском Полоцке почтили память 77 молдавских воинов ВОВ

09.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси почтили память молдавских воинов, которые в годы Великой Отечественной войны погибли. Церемония передачи земли с братских могил прошла у Кургана бессмертия в Витебской области, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев. 

Курган Бессмертия открыли 52 года назад. И по сей день этот памятник в Полоцке – символ мужества и непокоренности советского народа в Великой Отечественной. В 10-метровый курган заложено более двух с половиной тысяч кубометров земли. Причем свозили землю местные жители со всех городов СССР, с братских могил и с боевых полей.

Церемония памяти посвящена 77 молдавским солдатам. Столько их погибло за годы войны на территории Беларуси. Причем большего всего – в Витебской области.

«Бои здесь были сильными, в 41-м в Полоцке, как и под Могилевом, стоял три недели фронт, немцы Полоцк не взяли. В 44-ом началась операция «Багратион», и поэтому здесь многие упокоены», – рассказал председатель Полоцкого районного исполнительного комитета Николай Шевчук. 

У Вечного огня – слова благодарности. В солдатской каске – земля с белорусских захоронений молдавских воинов. Имена многих по сей день неизвестны. Но это как раз тот случай, когда память важнее. Теперь эту землю будут хранить здесь – на Полотчине. 

«Мы воздаем частицу памяти тем, кто принес мир белорусской и молдавской землям. И я благодарен белорусам, что они относятся к этому с большим пониманием», – заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Молдова в Республике Беларусь Виктор Сорочан. 

На церемонию прибыли сотни гостей. Николай Филиппович освобождал Киев, Житомир, Львов. Дошел до Берлина. И в свои 93 не смог быть дома. Приехал, чтобы сказать – победа в той войне была общая. И только так мы смогли выстоять.

«Когда я командиром был, у меня и были молдаване, отличные товарищи, были эстонцы. Мы с одного котелка, вместе. И никакого протеста никогда не было», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Николай Сушков. 

Заупокойная молитва и цветы к Вечному огню. Почести погибшим отдали не только военные и работники дипкорпуса. Для десятков школьников и студентов из Полоцка на Кургане бессмертия урок мужества провели лично ветераны: о том, что такое война, лучше всего говорят истории жизни их погибших товарищей.

В годы Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали почти 400 тысяч уроженцев Молдавской ССР. Каждый второй погиб на полях сражений. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси почтили память молдавских воинов, которые в годы Великой Отечественной войны погибли. Церемония передачи земли с братских могил прошла у Кургана...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Это наш Oktoberfest, только душевнее". Как фестиваль LIDBEER раз в год меняет Лиду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика