|
Никто не забыт: в белорусском Полоцке почтили память 77 молдавских воинов ВОВ
09.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси почтили память молдавских воинов, которые в годы Великой Отечественной войны погибли. Церемония передачи земли с братских могил прошла у Кургана бессмертия в Витебской области, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
Церемония памяти посвящена 77 молдавским солдатам. Столько их погибло за годы войны на территории Беларуси. Причем большего всего – в Витебской области.
У Вечного огня – слова благодарности. В солдатской каске – земля с белорусских захоронений молдавских воинов. Имена многих по сей день неизвестны. Но это как раз тот случай, когда память важнее. Теперь эту землю будут хранить здесь – на Полотчине.
На церемонию прибыли сотни гостей. Николай Филиппович освобождал Киев, Житомир, Львов. Дошел до Берлина. И в свои 93 не смог быть дома. Приехал, чтобы сказать – победа в той войне была общая. И только так мы смогли выстоять.
«Когда я командиром был, у меня и были молдаване, отличные товарищи, были эстонцы. Мы с одного котелка, вместе. И никакого протеста никогда не было», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Николай Сушков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси почтили память молдавских воинов, которые в годы Великой Отечественной войны погибли. Церемония передачи земли с братских могил прошла у Кургана...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)