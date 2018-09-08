Никто не забыт: в белорусском Полоцке почтили память 77 молдавских воинов ВОВ

В Беларуси почтили память молдавских воинов, которые в годы Великой Отечественной войны погибли. Церемония передачи земли с братских могил прошла у Кургана бессмертия в Витебской области, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.



Курган Бессмертия открыли 52 года назад. И по сей день этот памятник в Полоцке – символ мужества и непокоренности советского народа в Великой Отечественной. В 10-метровый курган заложено более двух с половиной тысяч кубометров земли. Причем свозили землю местные жители со всех городов СССР, с братских могил и с боевых полей.

Церемония памяти посвящена 77 молдавским солдатам. Столько их погибло за годы войны на территории Беларуси. Причем большего всего – в Витебской области.



«Бои здесь были сильными, в 41-м в Полоцке, как и под Могилевом, стоял три недели фронт, немцы Полоцк не взяли. В 44-ом началась операция «Багратион», и поэтому здесь многие упокоены», – рассказал председатель Полоцкого районного исполнительного комитета Николай Шевчук.

У Вечного огня – слова благодарности. В солдатской каске – земля с белорусских захоронений молдавских воинов. Имена многих по сей день неизвестны. Но это как раз тот случай, когда память важнее. Теперь эту землю будут хранить здесь – на Полотчине.



«Мы воздаем частицу памяти тем, кто принес мир белорусской и молдавской землям. И я благодарен белорусам, что они относятся к этому с большим пониманием», – заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Молдова в Республике Беларусь Виктор Сорочан.

На церемонию прибыли сотни гостей. Николай Филиппович освобождал Киев, Житомир, Львов. Дошел до Берлина. И в свои 93 не смог быть дома. Приехал, чтобы сказать – победа в той войне была общая. И только так мы смогли выстоять.

«Когда я командиром был, у меня и были молдаване, отличные товарищи, были эстонцы. Мы с одного котелка, вместе. И никакого протеста никогда не было», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Николай Сушков.



Заупокойная молитва и цветы к Вечному огню. Почести погибшим отдали не только военные и работники дипкорпуса. Для десятков школьников и студентов из Полоцка на Кургане бессмертия урок мужества провели лично ветераны: о том, что такое война, лучше всего говорят истории жизни их погибших товарищей.



В годы Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали почти 400 тысяч уроженцев Молдавской ССР. Каждый второй погиб на полях сражений.