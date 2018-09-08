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Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли
Новости Беларуси. Более сотни предприятий строительной отрасли боролись за звание лучших в республиканском профильном конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Значение имело все: от истории компании до уровня сервисного обслуживания клиентов. Победителей определяло экспертное жюри – представители научно-исследовательских институтов.
Как меньше платить за коммунальные услуги? Пока одни ищут ответ, другие уже экономят. Энергоэффективное оборудование, установленное в современных жилых комплексах, позволяет избежать лишних трат. Сердце инженерных сетей этого дома – насосы Grundfos. Бесшумные, практичные, неприхотливые в эксплуатации.
Виктор Гончарик, ведущий инженер по реализации проектов представительства Grundfos в Беларуси:
Датская компания Grundfos ведет свою историю с 1945 года. Выпуская 17 миллионов насосов в год, она покрывает более 50 процентов мирового рынка циркуляционных насосов. Представительству концерна в Беларуси – уже 23 года. И едва ли найдется знаковый объект, построенный в республике за это время, в котором не будет установлено оборудование Grundfos. Торговые и бизнес-центры, спортивные сооружения, гостиницы, школы – да что уж там, даже фонтан в Парке Победы!
Тамара Глецевич, глава представительства Grundfos в Беларуси:
У конкурса «Лучший строительный продукт года» цель одна: помочь потребителям сориентироваться в море предложений. Прежде, чем назвать лидеров отрасли, жюри изучает характеристики и свойства продукции, качество производства и сервисного обслуживания. Компания Grundfos не раз получала самые высокие оценки экспертов.
Но победы в конкурсах – не самоцель для компании. Главное – предлагать потребителю стабильно качественное оборудование, которому можно доверить свой дом и свой бизнес.
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Новости Беларуси. Более сотни предприятий строительной отрасли боролись за звание лучших в республиканском профильном конкурсе, сообщили в программе Новости «24...
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