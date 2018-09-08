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Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

09.09.2018 17:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более сотни предприятий строительной отрасли боролись за звание лучших в республиканском профильном конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

Значение имело все: от истории компании до уровня сервисного обслуживания клиентов. Победителей определяло экспертное жюри – представители научно-исследовательских институтов.

Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли
Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

Как меньше платить за коммунальные услуги? Пока одни ищут ответ, другие уже экономят. Энергоэффективное оборудование, установленное в современных жилых комплексах, позволяет избежать лишних трат. Сердце инженерных сетей этого дома – насосы Grundfos. Бесшумные, практичные, неприхотливые в эксплуатации.

Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

Виктор Гончарик, ведущий инженер по реализации проектов представительства Grundfos в Беларуси:
При строительстве жилых объектов используется насосное оборудование для отопления, водоснабжения и водоотведения. Это достаточно широкий спектр насосов, которые составляют такую невидимую часть айсберга инженерных систем здания.

Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

Датская компания Grundfos ведет свою историю с 1945 года. Выпуская 17 миллионов насосов в год, она покрывает более 50 процентов мирового рынка циркуляционных насосов. Представительству концерна в Беларуси – уже 23 года. И едва ли найдется знаковый объект, построенный в республике за это время, в котором не будет установлено оборудование Grundfos. Торговые и бизнес-центры, спортивные сооружения, гостиницы, школы – да что уж там, даже фонтан в Парке Победы!

Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

Тамара Глецевич, глава представительства Grundfos в Беларуси:
Около трети производимой и продаваемой нами продукции – это продукция для физических лиц, для индивидуального домостроения. А две трети – это продукция для промышленного применения, для инженерного обеспечения зданий и сооружений.

Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

У конкурса «Лучший строительный продукт года» цель одна: помочь потребителям сориентироваться в море предложений. Прежде, чем назвать лидеров отрасли, жюри изучает характеристики и свойства продукции, качество производства и сервисного обслуживания. Компания Grundfos не раз получала самые высокие оценки экспертов.

Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

Александр Патутин, председатель оргкомитета конкурса «Лучший строительный продукт года»:
Предприятие одержало победу с продуктом – обновленные циркуляционные насосы Magna1. Эти насосы отличаются повышенной экономичностью и эксплуатационной надежностью, в сравнении с другими аналогами, существующими на рынке.

Республиканский конкурс «Лучший строительный продукт года» определил лидеров отрасли

Но победы в конкурсах – не самоцель для компании. Главное – предлагать потребителю стабильно качественное оборудование, которому можно доверить свой дом и свой бизнес.

 
 
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Новости Беларуси. Более сотни предприятий строительной отрасли боролись за звание лучших в республиканском профильном конкурсе, сообщили в программе Новости «24...
 
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