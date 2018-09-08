ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В лесу Осиповичского района пойман сбежавший 6 сентября страус

09.09.2018 17:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 6 сентября из птичьего приюта «Охрана природы» сбежал страус. Птицу нашли в лесу в Осиповичском районе.  

Как сообщает БЕЛТА, изловить беглеца помогли люди, которые видели птицу и рассказывали об этом. Первая очевидец заметила страусообразное в Минской области. Вторая девушка видела нелетающую птицу в Осиповичском районе.  

Сотрудники птичьего приюта приехали к указанному месту, где нашли и поймали страуса. Животное вернули домой. По словам директора частного природоохранного учреждения, птица устала, она испугана и немного обезвожена. Тем не менее, страус уже ест.  

ЧПУ «Охрана природы» было основано в 2013 году. Приют занимается лечением, реабилитацией и возвратом диких птиц в естественную среду обитания. Если пернатое по каким-либо причинам нельзя вернуть в природу, оно остаётся под опекой. Что касается страусов, то их в приюте содержат в коммерческих целях. Страусят и яйца взрослых птиц этого вида продают, а вырученные средства направляются на содержание птиц-инвалидов.  

Летом 2018 года в Минске на территории детского сада поймали питона.  

Владелец рептилии был оштрафован на 490 рублей – подробности здесь.  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 6 сентября из птичьего приюта «Охрана природы» сбежал страус. Птицу нашли в лесу в Осиповичском районе.   Как сообщает БЕЛТА, изловить беглеца...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор происшествий в Березовском районе за 27 августа – 3 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика