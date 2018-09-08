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Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе

09.09.2018 17:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Все дороги ведут в Рим, но сегодня обязательно через Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе

В Верхнем городе сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии. На главной сцене площадки весь день для гостей выступают итальянские и белорусские артисты. Каждый желающий может попробовать кухню разных регионов средиземноморской страны, продегустировать пиццу и мороженое, а также насладиться прекрасным итальянским кофе.

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе

И сегодня же в Верхнем городке открыли скульптуру-василька. Ветроинсталляцию установили на набережной. Необычный 7-метровый цветок – подарок Минску ко Дню его рождения.

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе

Олег Кондрашов, генеральный директор компании по разработке и производству промышленных прототипов:
Есть потенциал по выработке электроэнергии. Может мы реализуем. Возможно будет приходить и заряжать телефоны. Нам нужно было сделать устройство, чтобы оно было эффектное и могло удерживать ураганные ветры.

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе

Вечером гостей праздника ждет еще один музыкальный подарок – выступление известной группы Мэттью Ли.

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Все дороги ведут в Рим, но сегодня обязательно через Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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