|
Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе
Новости Беларуси. Все дороги ведут в Рим, но сегодня обязательно через Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Верхнем городе сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии. На главной сцене площадки весь день для гостей выступают итальянские и белорусские артисты. Каждый желающий может попробовать кухню разных регионов средиземноморской страны, продегустировать пиццу и мороженое, а также насладиться прекрасным итальянским кофе.
И сегодня же в Верхнем городке открыли скульптуру-василька. Ветроинсталляцию установили на набережной. Необычный 7-метровый цветок – подарок Минску ко Дню его рождения.
Олег Кондрашов, генеральный директор компании по разработке и производству промышленных прототипов:
Вечером гостей праздника ждет еще один музыкальный подарок – выступление известной группы Мэттью Ли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе
Новости Беларуси. Все дороги ведут в Рим, но сегодня обязательно через Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)