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Россия, Иран и Турция готовятся отказаться от доллара
Глава ЦБ Ирана Абдолнасер Хеммати заявил, что в ходе встречи с представителями России и Турции обсудил возможность торговли с использованием местных валют в качестве замены доллара, передает
Отмечается, что в ходе встречи, в которой также принял участие глава иранского министерства нефти Бижан Зангане, обсуждались такие вопросы как обмен национальными валютами с целью исключения доллара с целью сокращения его влияния «на торговлю и экономику трех стран», а также развитие торговых и экономических отношений.
Хеммати также сообщил, что в ходе встречи было принято решение вести последующую работу по этому направлению на встрече с главой российского ЦБ в Москве.
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Глава ЦБ Ирана Абдолнасер Хеммати заявил, что в ходе встречи с представителями России и Турции обсудил возможность торговли с использованием местных валют в...
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