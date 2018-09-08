Россия, Иран и Турция готовятся отказаться от доллара

Отмечается, что в ходе встречи, в которой также принял участие глава иранского министерства нефти Бижан Зангане, обсуждались такие вопросы как обмен национальными валютами с целью исключения доллара с целью сокращения его влияния «на торговлю и экономику трех стран», а также развитие торговых и экономических отношений.





Хеммати также сообщил, что в ходе встречи было принято решение вести последующую работу по этому направлению на встрече с главой российского ЦБ в Москве.